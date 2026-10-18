Hà Nội: Đại công trường cầu Thượng Cát hối hả bắc nhịp qua sông Hồng

Khởi công ngày 8/10/2025, dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Toàn tuyến dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,9km, đường dẫn dài 1,3km. Điểm nhấn là cầu chính dây văng dài khoảng 780m vượt sông Hồng, được thiết kế với quy mô 8 làn xe, hứa hẹn tạo thêm trục kết nối quan trọng cho Thủ đô.

Từ đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát đến quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc, cầu Thượng Cát sẽ hình thành trục kết nối mới dài hơn 5,2km khi hoàn thành. Công trình được kỳ vọng tăng cường liên kết khu vực Tây Bắc Thủ đô với tuyến Vành đai 3,5, mở thêm hướng lưu thông giữa phía Bắc sông Hồng và trung tâm Hà Nội.

Sau một năm thi công, công trường cầu Thượng Cát đang hối hả triển khai đồng loạt các hạng mục, từ cầu chính vượt sông Hồng, hệ thống cầu dẫn đến đường dẫn hai đầu cầu, từng bước định hình diện mạo công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Tại hai đầu cầu Thượng Cát, những trụ cầu chính trên bờ cơ bản hoàn thiện, trong khi phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn đang dần nối dài, tạo nên dáng hình công trình. Gần công trường phía phường Thượng Cát, bãi đúc dầm được bố trí phục vụ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục kết cấu cầu.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Hà Nội, giá trị khối lượng xây lắp cầu Thượng Cát lũy kế đạt khoảng 864,7 tỷ đồng, tương đương 16,2% giá trị hợp đồng. Những con số này ghi nhận tiến độ triển khai các hạng mục trên công trường sau hơn một năm khởi công.

Giữa lòng sông Hồng, ba vị trí trụ tháp chính của cầu dây văng Thượng Cát đang dần lộ diện, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình thi công cầu chính. Sau khi cơ bản hoàn thành khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí, các nhà thầu đang triển khai thi công bệ trụ, tạo nền tảng để vươn cao những trụ tháp trong giai đoạn tiếp theo.

Trên công trường cầu Thượng Cát, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc, từ khoan cọc nhồi, đổ bê tông trụ đến đúc dầm cầu. Nhịp làm việc khẩn trương được duy trì theo chế độ “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục theo kế hoạch.

Là công trình cầu dây văng vượt sông Hồng, các trụ tháp chính của cầu Thượng Cát đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp, khối lượng lớn và phải tính đến những tác động của điều kiện thủy văn. Việc cơ bản hoàn thành hệ thống cọc khoan nhồi tại các vị trí trụ tháp đánh dấu bước tiến quan trọng, tạo tiền đề triển khai các hạng mục tiếp theo của cầu chính.

Trên đại công trường cầu Thượng Cát, hàng trăm công nhân miệt mài làm việc tại các mũi thi công, tạo nên nhịp lao động khẩn trương. Từ gia công cốt thép, đổ bê tông đến lắp dựng kết cấu, mỗi công đoạn đều được tổ chức chặt chẽ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa người lao động và đội ngũ kỹ thuật để bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.

Anh Vũ Văn Tuấn (quê Nghệ An), công nhân đang làm việc tại công trường, chia sẻ: “Thi công cầu vượt sông có nhiều công đoạn phức tạp, yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn lao động. Chúng tôi phải tuân thủ nghiêm quy trình, phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm chất lượng từng hạng mục. Dù công việc vất vả, ai cũng mong công trình thuận lợi, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác, góp phần cải thiện việc đi lại của người dân”.

Khi hoàn thành vào tháng 7/2027 theo kế hoạch, cầu Thượng Cát sẽ trở thành nhịp nối mới qua sông Hồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Hà Nội. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối đô thị hai bên sông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô.