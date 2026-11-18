Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng trao hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Xã Đồng Đăng hiện có 20 thôn với hơn 5.500 hộ, trên 24.000 nhân khẩu; toàn xã còn 47 hộ nghèo và gần 200 hộ cận nghèo. Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những gia đình gặp khó khăn đột xuất.

Bà Đào Thị Thanh Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng cho biết: Xác định chăm lo cho người nghèo, người yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ xã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, phù hợp với từng hoàn cảnh. Cùng với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ chủ động nắm bắt những trường hợp cần hỗ trợ, làm cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm trực tiếp giúp đỡ, qua đó đưa nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu.

Sự chủ động trong kết nối, vận động hỗ trợ được thể hiện qua nhiều trường hợp cụ thể. Tại thôn Tam Lung, MTTQ xã đã kết nối, vận động hỗ trợ 31 triệu đồng để đưa một phụ nữ cao tuổi, đơn thân, khuyết tật đi lắp chân giả tại Hà Nội. Với gia đình bà Hoàng Thị La ở cùng thôn gặp khó khăn đột xuất, MTTQ xã đã phối hợp huy động nguồn lực xây dựng căn nhà rộng gần 80 m², tổng trị giá 432 triệu đồng, trong đó vận động được 403 triệu đồng. Tại thôn Phú Xá, một gia đình gặp khó khăn đột xuất cũng được MTTQ xã phối hợp vận động hỗ trợ 13 triệu đồng...

Không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, MTTQ xã còn chú trọng kết nối các nguồn lực giúp hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cụ thể, MTTQ xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trao mô hình sinh kế nuôi dê với 6 con dê giống và kinh phí làm chuồng, trị giá gần 33 triệu đồng cho hộ nghèo.

Không chỉ ở cấp xã, sự gần gũi, trách nhiệm trong chăm lo đời sống người dân còn được thể hiện từ hoạt động của Ban Công tác MTTQ tại các khu dân cư. Tại thôn Hữu Nghị, thôn hiện có 438 hộ với 1.940 nhân khẩu, trong đó có 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Mai Anh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: Ban thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình đời sống, hoàn cảnh của từng hộ, đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những gia đình khó khăn. Năm 2026, thôn đã vận động được 6 triệu đồng, trao 12 suất quà cho 12 hộ, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Việc tiếp nhận, trao quà được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Từ sự chủ động của MTTQ xã và các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, công tác vận động, kết nối nguồn lực chăm lo an sinh

xã hội đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ xã Đồng Đăng đã chủ trì, phối hợp huy động gần 3,3 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và công trình phục vụ cộng đồng. Trong đó, chương trình “Xuân Biên cương - Tết nhân ái 2026” huy động nguồn lực trị giá trên 1,5 tỷ đồng; Quỹ “Xóa nhà tạm - Nhà dột nát” vận động được 307 triệu đồng, vượt 28,5% chỉ tiêu. Trước ảnh hưởng của bão số 4, Mặt trận vận động xã hội hóa trên 27 triệu đồng thăm hỏi 59 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, vật kiến trúc; đồng thời tiếp nhận 165 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ 194 hộ bị thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu. Dịp khai giảng năm học 2026-2027, từ Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ xã trao 96 suất quà, trị giá gần 29 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;…

Từ những phần quà ở khu dân cư đến việc hỗ trợ kinh phí làm nhà, trao sinh kế hay giúp người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, các hoạt động của MTTQ xã Đồng Đăng đều xuất phát từ việc nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của người dân. Qua đó, vai trò của Mặt trận không chỉ thể hiện ở công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân mà còn ở sự gần gũi, sâu sát cơ sở, chủ động kết nối các nguồn lực và phối hợp đưa sự hỗ trợ đến đúng những hoàn cảnh cần giúp đỡ.