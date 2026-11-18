Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và chụp ảnh lưu niệm với người dân bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương. Ảnh: Văn Hiếu

Tháng 11, trong không khí hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm vui ngày hội lan tỏa từ phố phường, làng quê đến các thôn, bản dọc biên giới. Ở khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang, tiếng khèn hòa với tiếng reo vui từ những trò chơi dân gian. Sắc màu trang phục truyền thống theo từng điệu múa, xen giữa là màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Vẫn là những người lính bà con quen gặp trong các chuyến xuống địa bàn, hôm nay, họ cùng đồng bào các dân tộc góp vui tiết mục văn nghệ, giao lưu thể thao, rồi quây quần bên bữa cơm đại đoàn kết. Sau những cuộc giao lưu, bữa cơm là dịp để mọi người ngồi lại, hỏi thăm nhau và trò chuyện về những việc của thôn, bản.

Ở thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, 206 hộ với gần 1.000 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có phong tục riêng, còn chuyện làm ăn, giữ gìn an ninh, trật tự là việc bà con cùng lo. Ông Chiều Lử Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thăng cho biết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm kinh tế và tham gia giữ gìn đường biên, mốc giới. Từ nuôi cá tầm, nuôi lợn đen bản địa, chăn nuôi bò, dê sinh sản đến trồng thảo quả, các mô hình đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Nhờ đó, bà con cũng có điều kiện gắn bó lâu dài với bản làng và góp sức giữ gìn bình yên nơi mình sinh sống.

Trung tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: “Năm nào các thôn trên địa bàn cũng gửi lời mời đơn vị đến dự ngày hội. Năm nay, khi ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động đăng ký các tiết mục văn nghệ và giao lưu thể thao cùng bà con. Sự thân tình trong ngày hội được vun đắp qua những lần gặp gỡ thường ngày”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tham gia trò chơi truyền thống với nhân dân thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài. Ảnh: Xuân Minh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát huy vai trò của 175 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và 343 cán bộ phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình ở khu vực biên giới phát triển kinh tế. Qua những buổi sinh hoạt chi bộ và những lần đến từng nhà, cán bộ hiểu thêm hoàn cảnh của các hộ, từ đó cùng bà con bàn cách lo liệu những việc trong khả năng của thôn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa lại có sắc màu riêng. Ngày 15/11, trong những bộ trang phục truyền thống, bà con vui mừng được đón đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Giữa không khí rộn ràng của các tiết mục văn nghệ, sắc màu trên những bộ trang phục của bà con nối tiếp trong từng sản phẩm ở gian trưng bày thổ cẩm. Với 345 hộ và 1.823 nhân khẩu, Tứ Chiềng đang từng bước cải thiện đời sống. Mô hình “Bản sáng vùng biên” do Đồn Biên phòng Yên Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp triển khai đã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện hạ tầng và chăm lo cảnh quan bản làng.

Dự ngày hội ở Tứ Chiềng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc đời sống và nguyện vọng của nhân dân; nói đi đôi với làm, những việc đã cam kết với dân phải quyết tâm thực hiện đến cùng. Trong công tác giảm nghèo, cần rà soát cụ thể từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp; hộ thiếu vốn được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, người thiếu việc làm được hỗ trợ học nghề, tìm việc, hộ thiếu kinh nghiệm sản xuất được hướng dẫn kỹ thuật, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế lâu dài để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Chi bộ, Trưởng bản, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, già làng và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng” cho bà con trên địa bàn. Ảnh: Lê Khoa

Ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, tiếng reo vui trong các trò chơi dân gian làm rộn rã ngày hội. Ngày 13/11, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức các trò chơi và “Gian hàng 0 đồng”. Cùng với nhu yếu phẩm trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình gửi đến bà con 200 phần cơm miễn phí.

Từ Tùng Vài, Yên Khương đến Hà Tiên, mỗi nơi góp vào ngày hội một nét riêng. Có nơi đưa tiếng khèn, điệu múa và thổ cẩm vào cuộc gặp gỡ, có nơi lo từng phần cơm, gói nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chính sự góp sức của người dân khiến ngày hội gần gũi với đời sống của từng cộng đồng. Ở biên giới, sự gắn bó ấy còn giúp bà con và các lực lượng phối hợp trong việc giữ gìn an ninh, trật tự. Người dân thông thuộc địa bàn, nhận ra những thay đổi trong thôn, bản. Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng ở cơ sở. Khi đã quen biết, tin cậy nhau, bà con dễ trao đổi với cán bộ ngay khi có việc phát sinh, giúp địa phương sớm nắm tình hình và giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của dân.

Khi tiếng khèn, tiếng reo vui lắng xuống, bà con trở về với công việc thường ngày. Việc chung vẫn tiếp nối từ chăm lo cho hộ còn khó khăn, giữ gìn đường bản, bảo vệ công trình chung đến cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn đường biên, mốc giới. Qua từng việc được bàn bạc và cùng nhau thực hiện, người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, còn cấp ủy, chính quyền và các lực lượng có thêm sự đồng thuận để giải quyết công việc ở cơ sở. Thế trận biên phòng toàn dân được củng cố từ mối gắn bó bền bỉ ấy. Bằng những việc làm hằng ngày trên chính quê hương mình, đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới cùng cả nước giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuấn Khang (tổng hợp)