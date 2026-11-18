Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" từ Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải.

Tại buổi tiếp nhận, Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) đã ủng hộ 1,2 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina ủng hộ 200 triệu đồng. Đến thời điểm này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận ủng hỗ Quỹ “Vì người nghèo” của 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đợt cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận được gần 7,3 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã trao ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina.