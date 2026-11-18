Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Trần Quốc Anh nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Nội dung tuyên truyền ngày càng thiết thực, sinh động, bám sát các nhiệm vụ phát triển trọng tâm của địa phương; kịp thời phát hiện, lan tỏa những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, báo chí cần đổi mới toàn diện tư duy, nội dung và phương thức tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, phát huy vai trò định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Trần Quang Khanh - Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai phát biểu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Minh Hoàng

Tại tọa đàm, các tham luận tập trung làm rõvai trò định hướng dư luận, kiến tạo đồng thuận xã hội của báo chí, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10-10,5%/năm trong nhiệm kỳ 2025-2030; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; phát hiện, lan tỏa những mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua thực hiện nghị quyết.

Đáng chú ý, trước yêu cầu tăng trưởng GRDP đạt 10,2% trong năm 2026, ý kiến thảo luận tại tọa đàm cho rằng, báo chí cần đi sâu phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời gợi mở các giải pháp, động lực tăng trưởng mới.

Một số chương trình của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được đánh giá cao khi mạnh dạn đặt ra những vấn đề từ thực tiễn, tạo diễn đàn đối thoại, góp phần tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác tuyên truyền như: phương thức thể hiện còn khô cứng, ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều, thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận.

Từ đó, đề xuất đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy sức mạnh truyền thông đa phương tiện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo.

Những vấn đề đặt ra tại tọa đàm tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí không chỉ trong chuyển tải tinh thần nghị quyết, mà còn trong phát hiện vấn đề, thúc đẩy giải pháp, cổ vũ hành động, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ mới.