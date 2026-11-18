Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Cơ quan Quản lý Rủi ro của Ecuador ngày 17/11 thông báo thiên tai kéo dài từ cuối tháng 8 đến nay đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới hơn 77.500 người trên toàn bộ 24 tỉnh, thành. Truyền thông địa phương ghi nhận số người tử vong thực tế có thể đã lên tới 15 người và còn 2 trường hợp mất tích do nước lũ cuốn trôi tại thành phố cảng Guayaquil. Hơn 1.500 sự cố lũ lụt, sạt lở đất đã buộc hơn 1.000 người phải vào ở trong các khu lánh nạn tạm thời, làm hư hại hàng trăm phương tiện và khiến gần 30 trường học phải đóng cửa hoặc chuyển sang dạy trực tuyến.

Mưa lũ tại Ecuador cũng đã lan tới quần đảo Galápagos cách đất liền khoảng 1.000 km, buộc nhiều hộ dân trên đảo Santa Cruz phải sơ tán và giới chức địa phương dự kiến đóng cửa một số điểm tham quan du lịch. Giới chức y tế và nông nghiệp cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, bệnh đường tiêu hóa do nước tù đọng ô nhiễm, cũng như thiệt hại nặng nề đối với các vùng trồng chuối, lúa và ca cao ven biển. Đáng lo ngại hơn, mùa mưa chính tại Ecuador thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4 năm sau, đồng nghĩa giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất vẫn chưa bắt đầu, trong khi vùng núi phía Nam lại đang thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, đe dọa nguy cơ thiếu điện trên diện rộng.

Ở khu vực lưu vực sông Paraná, mưa lớn bất thường tại thượng nguồn thuộc miền Nam Brazil và Paraguay suốt nhiều tháng qua đã làm tràn các hồ chứa thủy điện lớn, gây ngập lụt cục bộ tại khu vực biên giới ba nước quanh Foz do Iguaçu (Brazil) và Ciudad del Este (Paraguay), buộc hàng nghìn hộ dân ven sông tại Đông Nam Paraguay phải sơ tán từ cuối tháng 10 đến nay.

Tại vùng hạ lưu thuộc Argentina, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Liên bang cho biết nước sông Paraná dâng cao đã buộc 4.547 người tại khoảng 25 thị trấn và thành phố ở khu vực Đông Bắc phải sơ tán hoặc tự di dời, tập trung chủ yếu tại hai tỉnh Chaco (2.242 người) và Corrientes (2.005 người), cùng với Santa Fe và Entre Ríos.

Cơ quan khí tượng thủy văn Argentina cảnh báo đỉnh lũ trên sông Paraná sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng 1 đến 2 tuần tới, tiếp tục đe dọa trực tiếp tới các đô thị lớn dọc lưu vực như Santa Fe và thành phố cảng Rosario với hơn một triệu dân. Do đặc thù lũ sông Paraná dâng chậm và rút lâu, người dân địa phương đang đối mặt với tình trạng ngập úng kéo dài, chia cắt giao thông, gián đoạn học tập, nguy cơ dịch bệnh do muỗi cũng như tình trạng rắn và cá sấu tràn vào khu dân cư để tìm nơi khô ráo.