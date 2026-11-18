Tại xã Mai Phụ, khoảng 30 ha đất sản xuất lúa ở các cánh đồng Đồng Rậm, Nhà Toản, Nhà Móc thuộc thôn Thạch Mỹ từ lâu gặp khó khăn về nguồn nước tưới. Đặc biệt, vào vụ hè thu, do thiếu hệ thống mương dẫn nước nên diện tích đưa vào sản xuất chỉ đạt khoảng một nửa.

Ông Lê Tiến Sỹ (người bên trái) - Trưởng thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ cho biết: “Việc thiếu mương dẫn nước khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nhất là vào vụ hè thu. Nhiều diện tích đất không thể sản xuất hoặc phải bỏ hoang vì không chủ động được nguồn nước. Khi tuyến mương mới được đầu tư, bà con có thêm điều kiện mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả canh tác”.

Trước thực tế đó, xã Mai Phụ đã huy động các nguồn lực, triển khai thi công 1 km mương dẫn nước. Công trình được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về thủy lợi, phát huy hiệu quả quỹ đất và tạo thuận lợi cho sản xuất của người dân. Ngoài 1 km mương được kiên cố hóa tại thôn Thạch Mỹ, từ năm 2025 đến nay, địa phương đã kiên cố hóa 5 km mương nội đồng ở các thôn trên địa bàn.

Không chỉ đầu tư xây dựng mới, việc cải tạo, nâng cấp những tuyến mương xuống cấp cũng được các địa phương chú trọng. (Trong ảnh: Tuyến kênh mương được đầu tư kiên cố hóa tại xã Toàn Lưu)

Ông Nguyễn Thái Vũ (người ngoài cùng bên phải) - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu cho hay: “Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã kiên cố hóa 9 km kênh mương nội đồng, chủ yếu bằng việc huy động, lồng ghép các nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa. Các tuyến mương được kiên cố bằng bê tông giúp hạn chế thất thoát nước, giảm công sức và chi phí sản xuất cho người dân”.

Tại xã Toàn Lưu, nhiều tuyến mương ở các cánh đồng Vẽ, đồng Râm, đồng Cửa Trập (thôn Tân Đình); đồng Đại Liệu (thôn Bến Toàn); đồng Cơn Chim, thôn Song Hoành và đồng Đùng (thôn Yên Nghĩa) trước đây bị hư hỏng hoặc chưa được xây dựng bằng bê tông. Việc kiên cố hóa các tuyến mương góp phần khắc phục tình trạng thất thoát nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có hơn 6.300 km kênh mương nội đồng, trong đó gần 5.400 km đã được kiên cố hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một khối lượng đáng kể hệ thống kênh mương chưa được đầu tư hoàn thiện. Đây là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong việc tiếp tục huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

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Chủ động nguồn nước tưới là điều kiện quan trọng để nâng cao năng suất, ổn định mùa vụ.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đặt ra yêu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng.

Kiên cố hóa kênh mương không chỉ là hoàn thiện hạ tầng thủy lợi mà còn là giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao năng suất và giá trị sản xuất nông nghiệp. Khi những dòng nước được khơi thông, những cánh đồng sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người nông dân.

Video: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bảo đảm nguồn nước tưới cho sản xuất.