Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), chiều 17/11, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã đến thắp hương tưởng niệm cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu và thăm, chúc mừng Nhà giáo Lê Xuân Hồng. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM thăm hỏi, trò chuyện cùng thân nhân của Cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu

Tại gia đình cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu, Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu khoa học và sự phát triển của đất nước. Cố Giáo sư Trần Văn Giàu là nhà giáo, nhà khoa học uyên bác, Anh hùng thời kỳ đổi mới, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Giải thưởng Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về trí tuệ, nhân cách và tinh thần tận hiến.

Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn công tác thăm hỏi, chúc mừng Nhà giáo Lê Xuân Hồng

Đến thăm Nhà giáo Lê Xuân Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, Trung tướng Mai Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm huyết của bà đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ giáo viên mầm non. Đồng chí gửi lời chúc Nhà giáo Lê Xuân Hồng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, là tấm gương về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề cho các thế hệ noi theo.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp thể hiện sâu sắc truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời lan tỏa sự trân trọng đối với những người đã dành tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an Thành phố trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.