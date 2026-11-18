Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè

Thời gian gần đây, TP Đồng Nai đẩy mạnh lập lại trật tự đô thị tại khu vực trung tâm, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sắp xếp các điểm kinh doanh tự phát, giải tỏa mặt bằng một số chợ truyền thống và tăng cường kiểm soát vi phạm giao thông. Các giải pháp nhằm trả lại không gian thông thoáng cho đường phố, bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang diện mạo đô thị.

Xử lý tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường khu vực trung tâm TP Đồng Nai.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, một trong những khu vực được tập trung triển khai là đường Nguyễn Văn Trị, tuyến đường có vị trí quan trọng khi tập trung trụ sở UBND thành phố, chợ Biên Hòa cùng nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ.

Thời gian qua, tình trạng buôn bán tự phát, bày hàng hóa, đặt bàn ghế lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và phương tiện dừng, đỗ để mua hàng xuất hiện tại một số vị trí làm thu hẹp không gian lưu thông, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kết hợp khai thác hệ thống camera giám sát để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Qua thời gian ra quân, cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh hơn 200 trường hợp, xác minh và xử phạt hơn 60 trường hợp.

Cùng với xử lý vi phạm trên các tuyến đường UBND phường Trấn Biên cũng đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Trị và khu vực lân cận chợ Biên Hòa; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh tự phát di dời vào nhà lồng chợ.

Chấm dứt hoạt động chợ, thảm nhựa làm đẹp mặt đường khu vực trung tâm.

Theo thông báo, từ ngày 20/11/2026, toàn bộ hoạt động kinh doanh tự phát, bày bán hàng hóa, đặt bàn ghế lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh chợ Biên Hòa và đường Nguyễn Văn Trị phải chấm dứt.

Các hộ tiểu thương được yêu cầu chủ động thu dọn hàng hóa, trang thiết bị, hoàn trả mặt bằng thông thoáng trước thời hạn trên. Hoạt động kinh doanh được sắp xếp vào bên trong nhà lồng chợ hoặc những vị trí đã được Ban Quản lý chợ Biên Hòa rà soát, bố trí cụ thể.

Xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Từ ngày 21/11, Công an phường Trấn Biên chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép.

Để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm, địa phương bố trí điểm giữ xe miễn phí tại góc giao đường Nguyễn Văn Trị và Lê Thánh Tôn. Tại đây, lực lượng trông giữ phương tiện thực hiện ghi phiếu, góp phần hạn chế tình trạng người dân dừng xe dưới lòng đường để mua hàng.

Không chỉ sắp xếp lại hoạt động kinh doanh quanh chợ Biên Hòa, công tác chỉnh trang đô thị còn ghi nhận những thay đổi tại hai khu chợ truyền thống Lò Bò và Kỷ Niệm khu vực gần đường 30/4. Từ trưa 15/11, các tiểu thương tại hai khu chợ đã ngừng hoạt động, thu dọn hàng hóa và bàn giao mặt bằng để chính quyền địa phương triển khai thi công thảm nhựa đường, chỉnh trang đô thị.

Cảnh sát xử lý vi phạm giao thông khu vực trung tâm TP Đồng Nai.

Bên cạnh lập lại trật tự đô thị, công tác kiểm soát vi phạm giao thông cũng được tăng cường, nhất là hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Cục CSGT Bộ Công an phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai và Công an phường Trấn Biên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kết hợp kiểm soát tại các điểm cố định với tuần tra lưu động trên các tuyến đường để chủ động phát hiện, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn đã bị phát hiện. Cùng với lập biên bản xử lý, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm thông điệp "Đã uống rượu, bia thì không lái xe".

Hoạt động kiểm tra sẽ tiếp tục được triển khai đột xuất, không cố định thời gian và địa điểm. Đây cũng là giải pháp góp phần củng cố mô hình phường an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại TP Đồng Nai, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Tăng cường xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ Kinh tế, luật sư Lê Bá Thường, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành cho biết, việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ kinh doanh cá nhân có nguy cơ làm thay đổi công năng của hạ tầng giao thông công cộng. Trong đó, lòng đường dành cho phương tiện lưu thông, vỉa hè phục vụ người đi bộ, khi không gian này bị chiếm dụng, quyền đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc bày bán hàng hóa, dựng biển quảng cáo, tập kết vật liệu hoặc để phương tiện không đúng vị trí có thể che khuất tầm nhìn làm gia tăng nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Luật sư cho biết, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng trái phép kết cấu hạ tầng đường bộ và tự ý đấu nối vào đường bộ vi phạm các quy định tại Luật Đường bộ năm 2024. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ hiện được thực hiện theo Nghị định 336/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Ngoài ra, theo Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025, hành vi sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hành lang an toàn đường bộ hoặc đặt, để vật liệu, chướng ngại vật gây cản trở giao thông, nếu gây thiệt hại cho người khác thuộc các trường hợp luật định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như làm chết từ 3 người trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, mức phạt tù từ 5 - 10 năm. Ngoài trách nhiệm hành chính và hình sự, người có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho người khác còn có thể phải bồi thường theo quy định tại Điều 584 và Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015. Các khoản bồi thường được xác định căn cứ vào tính chất, mức độ thiệt hại, theo quy định tại Điều 589, Điều 590 và Điều 591 của Bộ luật này, tương ứng với thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng.