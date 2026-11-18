Clip toàn cảnh cầu Hoài Thượng trên dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau hơn 1 năm thi công.

Những ngày giữa tháng 11, trên công trường dự án cầu Hoài Thượng - một trong những hạng mục quan trọng của đường Vành đai 4 rộn tiếng máy móc, tiếng công nhân, kỹ sư trao đổi công việc.

Ông Nguyễn Anh Tiến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính (nhà thầu thi công cầu Hoài Thượng phía tả sông Đuống, xã Chi Lăng, thành phố Bắc Ninh) cho hay, đơn vị đang bố trí hơn 100 công nhân và hàng chục thiết bị, máy móc ở 5 mũi thi công khác nhau.

"Đến nay chúng tôi đã thi công được hơn 70% khối lượng được giao. Các công việc hoàn thành cụ thể như, thực hiện xong khối K17 dầm đúc hẫng bờ tả sông Đuống, gác 4/5 nhịp dầm cầu dẫn", ông Tiến thông tin.

Hiện nay Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính đang tập trung đúc hẫng phần còn lại của các nhịp cầu qua phía tả sông Đuống, xây dựng gờ lan can…

Còn tại phía hữu sông Đuống, Công ty CP Xây lắp 368 cũng đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị, máy móc đến công trường để thi công cầu Hoài Thượng.

"Gần 200 công nhân và thiết bị, máy móc đã được chúng tôi huy động đến dự án để thi công ở 4 mũi. Để bảo đảm tiến độ hợp long cầu vào tháng 5/2027 và thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, công ty đã duy trì thi công 3 ca, 4 kíp", ông Đào Văn Cường, Chỉ huy trưởng công trường (Công ty CP Xây lắp 368) thông tin.

Đến giữa tháng 11, Công ty CP Xây lắp 368 đã thực hiện được hơn 70% khối lượng xây lắp phần bên hữu sông Đuống. Các công việc cụ thể như, cơ bản đã hoàn thành, 4/4 mặt cầu ở nhịp dẫn đã thi công xong. Hiện nay đang thi công đúc hẫng 6 nhịp cầu, thi công gờ lan can.

Khó khăn lớn nhất hiện nay mà hai nhà thầu thi công cầu Hoài Thượng gặp phải là tình trạng tăng giá, khan hiếm vật liệu và nhân công.

"Nhân công tăng khoảng 130%, bê tông thương phẩm tăng 140%, nhiều dự án trọng điểm lân cận đang triển khai nên nhân lực cũng gặp khó về cung. Để giải quyết vấn đề này chúng tôi đã tăng lương, cải thiện môi trường lao động, chỗ ở, bữa ăn để giữ chân người lao động. Cùng với đó, bổ sung nguồn vật liệu ở nhiều nơi khác", ông Nguyễn Anh Tiến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính cho hay.

Cầu Hoài Thượng dài hơn 1km, rộng 24,5m, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng được khởi công từ tháng 10/2025, vượt sông Đuống tại khoảng K40+250 đê tả Đuống và K36+400 đê hữu Đuống (thành phố Bắc Ninh) nằm trong dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (tổng mức đầu tư gần 86 nghìn tỷ đồng).

Cầu gồm 18 trụ trong đó có 12 trụ dẫn trụ và 6 trụ đúc hẫng, nhịp vượt sông dài nhất của cầu dài 120m. Kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; mố, trụ cầu sử dụng móng cọc khoan nhồi, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu lực.