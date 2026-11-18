Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; phát triển du lịch theo chiều sâu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ... là những nội dung trọng tâm được xem xét, cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 51, diễn ra sáng 18/11. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.