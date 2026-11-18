Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng - làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào
Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), sáng 18/11/2026, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng - làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-an-sang-lam-viec-voi-chu-tich-quoc-hoi-campuchia-lao-post1403769.html