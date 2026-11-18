Hà Nội oi nóng trước khi không khí lạnh về

Từ hôm qua đến sáng nay, 18/11, Hà Nội khá oi nóng, một lý do lớn là sắp có thay đổi thời tiết - không khí lạnh sắp về.

Hôm nay, nhiệt độ ở Hà Nội giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vào buổi trưa và đầu giờ chiều vẫn lên đến 29 - 30oC. Nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn mức đó khoảng 3 - 4oC, nhiều người thấy oi bức, khó chịu.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và đầu giờ chiều nay, 18/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không kéo dài. Dự báo khoảng chiều đến chiều tối nay là không khí lạnh về đến Hà Nội, khiến nhiệt độ giảm dần và giảm nhanh.

Ngày 19/11, Hà Nội có thể giảm hơn 10oC

Ngay trong đêm nay, Hà Nội chuyển lạnh rõ rệt. Mưa có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong hôm nay và có thể kéo dài đến sáng sớm 19/11.

Đồng thời, sang ngày 19/11, nhiệt độ Hà Nội được dự báo giảm mạnh. Vào buổi trưa và chiều, nhiệt độ có thể chỉ khoảng 20oC hoặc thấp hơn, tức là giảm khoảng 10oC so với cùng thời điểm ngày 18/11.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 19/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Thời tiết Hà Nội ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thế nào?

Dự báo ngày 20/11, Hà Nội tiếp tục rét, nhiệt độ trong ngày có thể không vượt 20oC, khả năng cao là không mưa. Với nhiều người thì trời rét còn tiện cho các hoạt động ngoài trời hơn là trời nóng.

Do thời tiết chuyển từ oi nóng sang rét khá nhanh, người dân nên có áo ấm, chú ý giữ ấm vùng cổ và đường hô hấp, nhất là khi ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn.

Ngoài ra, nếu gặp mưa to gió lớn khi không khí lạnh mới về, người đi đường nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn.