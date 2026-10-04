Gần 20 năm giữ lửa bếp cơm lễ hội

1. Những ngày này, lên bản Bạch Đàn, xã Kim Ngân, chiều xuống nhanh lắm. Mặt trời vừa khuất khỏi dãy núi, sương đã từ những khe sâu bò lên, chạm vào mái nhà sàn rồi vướng lại trên những bụi cây ven đường. Người đi rẫy lục tục trở về. Nhiều nhà đóng cửa sớm vì lạnh. Có nhà cửa ngõ không khép, chắc chờ người đi rừng chưa kịp về. Rồi khói bếp bay lên, ban đầu chỉ một vệt mỏng, sau đó đượm dần rồi trôi trên mái nhà. Nhìn từ xa, bản làng như đang trong cùng nhịp thở.