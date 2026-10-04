Gần 20 năm giữ lửa bếp cơm lễ hội
“Cực mà vui” – đó là cách bà La Thị Cẩm Liễu nói về công việc mà hai chị em bà đã gắn bó gần 20 năm qua: nấu những bữa ăn miễn phí phục vụ bà con về dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực.
Giữa cái nóng buổi trưa, bên những chảo dầu sôi, bà Liễu cùng chị gái là bà La Thị Cẩm Lệ vẫn tất bật chuẩn bị các món ăn. Người lo sườn non chay dùng với cơm, người chuẩn bị món ăn cho những tô bún. Mỗi người một việc, cùng góp sức để những phần ăn được phục vụ kịp thời tại Trạm cơm số 3.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-gan-20-nam-giu-lua-bep-com-le-hoi-a498770.html