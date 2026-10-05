Đảm bảo an toàn thực phẩm lễ hội Nguyễn Trung Trực

Các tình nguyện viên chuẩn bị nguyên liệu để chế biến các suất ăn chay miễn phí cho người dân, du khách về dự lễ hội.

Những ngày cận lễ, khu vực quanh Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá rộn ràng với hoạt động chuẩn bị của các trại cơm. Hàng trăm tình nguyện viên, người làm công quả tập trung sơ chế nguyên liệu, chế biến thức ăn phục vụ người dân.

Tại trại cơm, bún số 2 (trại bà Nguyễn Thị Lan), ông Phan Văn Danh, ngụ xã Chợ Mới cùng hơn 30 người tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Gần 10 năm tham gia phục vụ lễ hội, ông Danh cho biết năm nay trại dự kiến phục vụ khoảng 3 tấn bún chay, nước suối miễn phí, bình quân hơn 500kg bún/ngày. “Làm từ thiện nhưng khâu vệ sinh, an toàn thực phẩm luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu để người dân ăn ngon, ăn lành”, ông Danh nói.

Năm nay, khu vực diễn ra lễ hội có 13 trại cơm, bánh xèo, đậu hũ và các khu vực chế biến khác phục vụ đại biểu và người dân. Trên địa bàn phường Rạch Giá còn có các bếp ăn từ thiện do người dân đăng ký phục vụ miễn phí. Các trại cơm phục vụ hàng triệu suất ăn chay trong những ngày diễn ra lễ hội.

Quy mô phục vụ lớn, lượng người tập trung đông và các dịch vụ ăn uống tạm thời tại lễ hội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực phối hợp chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án kiểm soát, giám sát các khâu từ vệ sinh môi trường, nguyên liệu đến chế biến, bảo quản thức ăn.

Các tình nguyện viên chuẩn bị nguyên liệu để chế biến các suất ăn chay miễn phí cho người dân, du khách về dự lễ hội.

Ông Phạm Minh Chiến, Trưởng Tiểu ban y tế - xã hội, Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cho biết: “Năm nay, công tác phối hợp giữa ban quản lý di tích, Trung tâm Y tế Rạch Giá và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh được thực hiện bài bản. Trước lễ, chúng tôi rà soát vệ sinh, sử dụng máy xịt rửa diện rộng và phun khử khuẩn môi trường nhiều đợt; thành lập tổ lưu mẫu thực phẩm để lưu mẫu thức ăn của 13 trại cơm, bún, tàu hũ... Điểm mới năm nay là thành lập thêm bộ phận giám sát toàn diện hoạt động lễ hội để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh”.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra tủ lưu mẫu thức ăn tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường tăng cường kiểm tra hằng ngày, hướng dẫn, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người dân trong việc chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe.

“Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nhanh một số chỉ tiêu như độ sạch chén đĩa, hàn the, phẩm màu ngay tại quầy. Các bếp ăn bảo đảm an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến như rau củ tươi sạch, hàng khô có nhãn mác rõ ràng, dụng cụ chế biến sạch sẽ; người tham gia chế biến thực phẩm đeo khẩu trang, găng tay hoặc màng bọc để che đậy thức ăn, tránh bụi bẩn, côn trùng”, bà Nguyễn Thị Hồng Linh nói.

Các trạm sơ cấp cứu và trạm phát thuốc miễn phí được bố trí trực 24/7 tại khu vực lễ hội, sẵn sàng hỗ trợ người dân và lực lượng làm công quả khi có vấn đề về sức khỏe. Bảo đảm an toàn thực phẩm tại lễ hội quy mô lớn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng và các tiểu ban mà cần sự tự giác của các cơ sở kinh doanh, người làm từ thiện và du khách.

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết: “Chúng tôi mong các cơ sở kinh doanh, trại cơm từ thiện xem sức khỏe của thực khách như sức khỏe của người thân, tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu trôi nổi, kém chất lượng. Du khách cần chủ động bảo vệ sức khỏe, chọn những điểm ăn uống cố định, bảo đảm vệ sinh để có mùa lễ hội an toàn, vui tươi”.