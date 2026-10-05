Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức bế mạc, khép lại 4 ngày giao lưu văn hóa với sự tham gia của 50 quốc gia.

Màn trình diễn ánh sáng trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026. Ảnh: Diệu Linh

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế và 35 gian hàng ẩm thực. Chương trình điện ảnh giới thiệu các tác phẩm đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Trong bốn ngày, Hoàng thành Thăng Long trở thành không gian giới thiệu di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực và du lịch. Bên cạnh các hoạt động tại khu di sản, chương trình diễu hành trên phố đi bộ đã đưa nghệ thuật và trang phục truyền thống của nhiều quốc gia đến gần hơn với người dân, du khách.

Các không gian văn hóa và gian trưng bày quốc tế thu hút người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, sự hiện diện của các quốc gia, tổ chức quốc tế, nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo công chúng đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo Bộ trưởng, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho sự phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc gìn giữ những giá trị thuộc về quá khứ mà còn phải làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và trao truyền cho các thế hệ sau.

Việc đặt di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo trong cùng một không gian cũng cho thấy khả năng hình thành những trải nghiệm và sản phẩm văn hóa mới. Đây là một trong những cách phát huy vai trò của công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Lễ hội năm nay diễn ra trong dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Sau nửa thế kỷ, Việt Nam đã từng bước trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Trong đó, sáng kiến “Thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững 2027–2036” được nhắc đến như một dấu mốc thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy văn hóa gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Người dân và du khách quốc tế tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam tại lễ hội. Ảnh: Diệu Linh

Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, các tiết mục đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ và Việt Nam giới thiệu những đặc trưng văn hóa khác nhau thông qua âm nhạc, vũ điệu và ngôn ngữ trình diễn.

Chương “Lời chào từ Việt Nam” đưa khán giả qua hành trình từ cội nguồn, những miền di sản đến đời sống đương đại. Chất liệu âm nhạc, nghệ thuật truyền thống của nhiều vùng miền được thể hiện trong không gian trình diễn mới, giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và cởi mở.

Tiết mục nghệ thuật trong chương “Lời chào từ Việt Nam” tại lễ bế mạc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tặng các đoàn quốc tế, ghi nhận sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và đại diện các quốc gia.

Từ kết quả của hai kỳ tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao và đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội thành nền tảng giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín.

Theo định hướng này, lễ hội sẽ được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm. Hà Nội không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn hướng tới trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, kết nối các sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững.

Các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Khép lại kỳ tổ chức thứ hai, Ban Tổ chức gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp tôn trọng sự khác biệt để tăng cường hiểu biết; chia sẻ các giá trị để thúc đẩy gắn kết và mở rộng hợp tác văn hóa vì hòa bình, phát triển. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ ba dự kiến được tổ chức vào năm 2027.