Bắc Ninh trao giải liên hoan văn nghệ trong công nhân viên chức lao động năm 2026

Chương trình được livestream trực tiếp trên nền tảng số Công đoàn Bắc Ninh và Công đoàn Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Vũ Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, phường Quế Võ, các công đoàn trực thuộc cùng đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh (bên phải) và đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải Nhất toàn đoàn cho Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thạch Văn Chung, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Ninh cho biết, liên hoan diễn ra từ tháng 8/2026, với 05 cụm thi, Liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ thành phố Bắc Ninh năm nay thu hút hơn 1.000 diễn viên là đoàn viên đến từ 77 Công đoàn cơ sở với 162 tiết mục văn nghệ.

Vòng Chung kết Liên hoan trở thành một hoạt động văn hóa có sức lan tỏa trong đoàn viên, người lao động. Chương trình công diễn được dàn dựng công phu, nghệ thuật, giàu cảm xúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn (thứ 3 từ phải qua); Phó Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Anh Đức (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhì cho các đơn vị.

Đến với chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ chọn lọc do chính những CNVCLĐ thể hiện, tiêu biểu như “Tự hào Công đoàn Bắc Ninh” (Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1); “Made in Việt Nam” (Công đoàn Công ty TNHH Samsung Display); “Vũ điệu kỷ nguyên số” (Công đoàn Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian); “Tổ quốc trong ánh mặt trời” (Công đoàn Công ty CP Diana Unichamr Bắc Ninh); “Bắc Ninh thành phố tôi yêu” (Công đoàn Tập đoàn KHKT Hồng Hải)…

Ban Tổ chức đã tiến hành vinh danh và trao giải Nhất toàn đoàn cho Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1; trao giải Nhì cho Công đoàn Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam và Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu; trao giải Ba, Khuyến khích cho các đơn vị; đồng thời, trao giải phụ ở các nội dung: Giọng ca xuất sắc nhất, tiết mục múa xuất sắc nhất, nhạc cụ xuất sắc nhất, tiết mục dàn dựng công phu và sáng tạo nhất và Giải dành cho tiết mục ca ngợi tổ chức Công đoàn hay nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Bắc Ninh tặng quà cho các đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại Chương trình, Ban tổ chức cùng đại diện đơn vị đồng hành (Công ty TNHH Tapuho Việt Nam) đã trao 300 suất quà ý nghĩa cho các đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.