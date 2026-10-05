Mộc Châu mùa hoa mận nở trái mùa

Những ngày đầu tháng 10, những bông hoa mận bất ngờ bung nở, tạo nên sắc trắng tinh khôi giữa cao nguyên Mộc Châu.

Hoa mận trái mùa xuất hiện rải rác trên những cành cây, mang đến vẻ đẹp lạ mắt cho các khu vườn ở Mộc Châu.

Những chùm hoa mận trắng nổi bật giữa màu xanh của lá trong tiết trời se lạnh tháng 10.

Không nở đồng loạt như mùa chính vụ, hoa mận trái mùa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ check-in.

Một góc vườn mận khoe sắc trắng giữa cao nguyên Mộc Châu những ngày đầu tháng 10.

Những bông hoa nhỏ li ti bung nở, báo hiệu một mùa hoa mận mới đang đến gần.

Sắc trắng của hoa mận tạo điểm nhấn giữa không gian xanh mát của những vườn cây trên cao nguyên.

Hoa mận trái mùa khiến nhiều du khách thích thú khi bắt gặp giữa hành trình khám phá Mộc Châu.

Dưới tiết trời dịu mát, những cành mận nở hoa tạo nên khung cảnh nên thơ, khác lạ.

Không rực rỡ, hoa mận trái mùa vẫn đủ sức tạo nên một nét chấm phá riêng cho Mộc Châu tháng 10.