Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Cốm xã Trung Hà năm 2026

Lễ hội Cốm xã Trung Hà năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11-10-2026.

Lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh nét văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương, trọng tâm là văn hóa dân tộc Tày; đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và thu hút đầu tư vào phát triển du lịch trên địa bàn.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo sẽ được tổ chức. Mở đầu là không gian "Chợ quê, chợ số" với 20 gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng. Tại đây, du khách được trực tiếp tham gia trải nghiệm quy trình làm cốm truyền thống. Bên cạnh đó, ngày khai mạc còn có Hội thi trình diễn trang phục dân tộc và Chương trình nghệ thuật "Sắc màu Trung Hà".

Lễ hội diễn ra không gian.

Trọng tâm của lễ hội diễn ra vào ngày 10-10 với Nghi lễ cúng tạ ơn, Lễ khai mạc, khánh thành các công trình tại Làng Văn hóa du lịch Bản Ba và Hội thi giã cốm. Cùng với đó là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và các tour trải nghiệm hấp dẫn như: Trekking Thác Bản Ba, gặt lúa, chụp ảnh check-in tại các điểm danh thắng địa phương.

Lễ hội Cốm xã Trung Hà năm 2026 hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn nhân dân và du khách gần xa.