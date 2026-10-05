Chương trình nghệ thuật 'Nhịp sống bình yên': Tri ân những chiến sĩ quả cảm, vì bình yên của Nhân dân

65 năm một hành trình giữ bình yên

Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những chiến công, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH trong hành trình bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, an toàn và sự bình yên của Thành phố.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trần Trung Trực - nguyên Vụ trưởng BTC Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Đào Công Danh - Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng, cấp ủy, chính quyền, công an các phường, xã có gương điển hình tham gia giao lưu, được tuyên dương; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM; cán bộ, viên chức, người lao động và người dân Thành phố. Chương trình do Hội Cựu CAND TPHCM chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức.

Vinh danh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác PCCC và CNCH

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh: "Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang; tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của Nhân dân; đồng thời giáo dục trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM, tôi ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; trân trọng tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời đánh giá cao Hội Cựu CAND TPHCM và các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình có ý nghĩa này".

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng định hướng, trong tình hình mới, nhiệm vụ PCCC&CNCH đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì thế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC; đưa phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở đi vào thực chất.

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Nhịp sống bình yên" - chia sẻ, chương trình được tổ chức với mong muốn ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các Liệt sĩ và gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì sự bình yên của Nhân dân.

Thông qua chương trình, Hội Cựu CAND TPHCM mong muốn góp phần giáo dục truyền thống, kết nối các thế hệ, tiếp tục vun đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM - phát biểu tại chương trình:

Một điểm nhấn của chương trình là phóng sự và giao lưu "Những người trở về từ lằn ranh sinh tử", với các câu chuyện của Thượng sĩ Nguyễn Mai Thi, Trung tá Nguyễn Hữu Đạo và đại diện Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Các nhân vật được đặt trong một trục chung: phản xạ trong khoảnh khắc sinh tử, bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều hiện trường và sức mạnh của tập thể khi phía trước còn sự sống đang chờ được cứu.

Nối tiếp mạch cảm xúc, trích đoạn cải lương "Lời thề giữa biển lửa" tiếp tục đưa câu chuyện từ hiện trường trở về chiều sâu gia đình và truyền thống. Sự hy sinh của người đi trước không được khai thác như một điểm kết bi thương, mà trở thành điểm tựa để thế hệ sau nhận lấy trách nhiệm.

Tiếp nối một hành trình

65 năm không chỉ được ghi bằng những mốc thời gian. Hành trình ấy được viết bằng tuổi trẻ, bằng những ca trực, những lần lên đường, những vết thương, máu và nước mắt - và trên hết, bằng những con người đã lựa chọn đứng giữa hiểm nguy và sự sống của Nhân dân.

Chương trình nghệ thuật cũng đã dành thời lượng để tri ân những con người, những tập thể và những tấm lòng đã làm nên "Nhịp sống bình yên". Trong đó, có những người đã góp phần đặt nền móng, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng lực lượng qua nhiều thời kỳ. Mỗi đồng chí là một phần ký ức; mỗi chặng đường công tác là một phần của hành trình 65 năm.

"Nhịp sống bình yên" được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, không phải là tập hợp những tiết mục rời. Từ ký ức 65 năm, chương trình trở về với nhịp sống của Thành phố hôm nay; từ hình ảnh người lính trong đội hình kỷ luật, chính quy đi sâu vào những khoảnh khắc rất người của đồng đội, gia đình và Nhân dân; từ sự tri ân quá khứ mở ra trách nhiệm và khát vọng của thế hệ đang tiếp bước.

Mạch nghệ thuật được triển khai qua trailer "65 năm - Một hành trình giữ bình yên", mở màn "Nhịp sống bình yên", "Bài ca Cảnh sát PCCC", tân cổ "Hoa sen trong lửa", video "Thành phố thức giấc" và trường đoạn "Đi về phía ngọn lửa". Ở đó, bình yên hiện lên qua những hình ảnh đời thường, và phía sau những điều tưởng như bình thường ấy là những ca trực chưa bao giờ tắt.

Người lính chữa cháy mang trên vai một nghề nghiệp đặc biệt: luyện tập cả đời để sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm nhất, nhưng lại mong suốt đời mình không một lần phải bước vào đó. Bởi mỗi ngày họ được "thất nghiệp" trước giặc lửa là một ngày Thành phố còn nguyên những mái nhà, những tiếng cười và những cuộc đoàn viên.

Chương trình "Nhịp sống bình yên" khép lại, nhưng ca trực của những người lính cứu hỏa và cứu nạn, cứu hộ thì không bao giờ dừng lại. Chương trình cũng là lời tri ân gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã, đang và sẽ tiếp tục lặng thầm giữ bình yên cho Nhân dân.

Trong phần vinh danh - giao lưu - trao truyền, Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TPHCM và Anh hùng LLVTND - Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM, cùng xuất hiện trên sân khấu. Câu chuyện của hai đồng chí được đặt trong mạch "người đi trước - người tiếp bước": niềm tin của người chỉ huy, bài học của người thầy, trách nhiệm của người đang mang trọng trách bảo vệ bình yên cho Thành phố hôm nay. Hành động bắt tay, đặt tay lên vai, chào điều lệnh và đáp lễ được dàn dựng như một biểu tượng sân khấu ngắn gọn về sự tiếp nối. Thông điệp của trường đoạn này không chỉ là tri ân quá khứ, mà còn là sự trao lại bản lĩnh, danh dự, trách nhiệm và lời thề cho thế hệ hôm nay.

Đại tá Lê Tấn Bửu (bên trái) và Thượng tá Nguyễn Chí Thành

Trên hành trình phát triển của một lực lượng, có những điều được ghi lại bằng những dấu mốc, những chiến công, những phần thưởng cao quý. Nhưng cũng có những điều không thể đo đếm: đó là niềm tin của người chỉ huy dành cho người chiến sĩ; là kinh nghiệm được truyền lại qua từng nhiệm vụ; là bàn tay của người đi trước nâng đỡ một người lính trẻ trưởng thành. Đại tá Lê Tấn Bửu là người đã đặt những viên gạch đầu tiên và trao lại truyền thống cho thế hệ hôm nay. Người chỉ huy đã đi qua những trận chiến đấu ác liệt với giặc lửa, bước ra từ hiện trường sinh tử, ký ức chiến đấu và những bài học về tình người, tình đồng chí vẫn còn lưu giữ cho đến hôm nay. Còn Thượng tá Nguyễn Chí Thành đã bắt đầu hành trình của mình từ một người chiến sĩ nghĩa vụ. Từ những bước đi đầu tiên trong màu áo Cảnh sát PCCC, đồng chí đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh, dũng cảm lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Hôm nay, họ cùng đứng trên sân khấu, một người đại diện cho thế hệ đã tích lũy và trao lại kinh nghiệm; một người đang tiếp nhận trách nhiệm để tiếp tục đưa truyền thống ấy đi về phía trước.