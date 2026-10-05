Loại rau dại chỉ ưa những dòng suối mát, xưa hái chẳng mất tiền nay thành đặc sản 60.000 đồng/kg

Ở những khe suối vùng núi phía Bắc có một loại rau dại mọc thành từng cụm, phần ngọn xanh non, thân mềm và mọng. Người dân địa phương gọi đây là rau âu, hay Phoắc Âu.

Rau âu được tìm thấy tại một số tỉnh miền núi như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn... Trong đó, loại rau này khá quen thuộc với người dân ở một số khu vực của Cao Bằng.

Khác với những loại rau có thể dễ dàng bắt gặp ngoài ruộng hay ven đường, rau âu thường sinh trưởng dọc các con suối, khe đá có nguồn nước mát và lưu thông.

Rau âu là loại rau rừng quen thuộc với người dân vùng cao - Ảnh minh hoạ

Cây có thân mềm, mọc thành cụm, lá tương đối nhỏ, màu xanh pha chút tím nhạt. Khi thu hoạch, người dân thường lựa những phần thân và ngọn còn non để rau giữ được độ giòn khi chế biến.

Rau phát triển mạnh vào khoảng tháng 4 đến tháng 9, khi nguồn nước dồi dào và điều kiện thời tiết thuận lợi. Sau khi phần ngọn được hái, cây có thể tiếp tục sinh trưởng và cho những lứa ngọn mới.

Xưa hái về ăn, nay thành đặc sản 60.000 đồng/kg

Với người dân địa phương, rau âu vốn không phải món ăn xa lạ. Trước đây, mỗi khi muốn ăn, người dân có thể men theo những con suối để tìm các bụi rau non rồi hái mang về.

Tuy nhiên, loại rau rừng này hiện đã được nhiều người ngoài vùng biết đến. Từ món rau dân dã trong bữa cơm vùng cao, rau âu bắt đầu xuất hiện tại các nhà hàng chuyên đặc sản và được vận chuyển xuống các thành phố.

Do chủ yếu vẫn được khai thác trong tự nhiên, nguồn cung rau âu không dồi dào như những loại rau trồng phổ biến. Người hái phải trực tiếp tìm đến các khe suối, lựa những ngọn còn non rồi bó lại để mang ra chợ hoặc giao cho các đầu mối thu mua.

Loại rau này gây chú ý bởi vị ngọt mát, mùi thơm nhẹ - Ảnh minh hoạ

Hiện rau âu tươi được bán trên một số kênh chuyên đặc sản với giá khoảng 50.000-60.000 đồng/kg, tùy thời điểm, chất lượng và nguồn hàng.

Nếu được đưa vào trồng trong điều kiện phù hợp, rau âu có thể bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 45 ngày. Khi cắt những phần ngọn non, cây vẫn có khả năng tiếp tục phát triển để cho những đợt thu hái tiếp theo.

Tuy vậy, cây cần điều kiện về độ ẩm, nhiệt độ và đặc biệt là nguồn nước phù hợp. Vì thế, rau âu hiện vẫn chủ yếu gắn với môi trường tự nhiên ở vùng núi.

Thân giòn, vị ngọt mát, nấu được nhiều món

Không chỉ lạ ở môi trường sinh trưởng, rau âu còn được yêu thích bởi hương vị khá dễ ăn. Phần thân non có độ giòn, vị ngọt nhẹ và thoảng mùi thơm. Một trong những cách chế biến đơn giản nhất là luộc rồi chấm nước mắm. Rau cũng có thể xào nhanh với tỏi. Khi chế biến vừa chín tới, phần thân vẫn giữ được độ giòn và màu xanh đẹp mắt.

Từ món rau dân dã trong bữa cơm vùng cao, rau âu bắt đầu xuất hiện tại các nhà hàng chuyên đặc sản - Ảnh minh hoạ

Ở một số nơi, rau âu được nấu canh với cua, tôm, thịt băm. Phần thân và lá sau khi chín trở nên mềm hơn nhưng vẫn giữ vị thanh nhẹ đặc trưng. Ngoài ra, rau còn có thể dùng để nhúng lẩu, làm gỏi hoặc ăn kèm với các loại rau khác.

Với những người lần đầu thưởng thức, điểm dễ nhận thấy ở rau âu không phải hương vị quá đậm mà là cảm giác giòn, ngọt nhẹ và thanh mát.

Từ loại rau rừng người dân vùng cao từng tự tìm hái về cho bữa cơm gia đình, rau âu nay đã trở thành một món đặc sản được đưa xuống thành phố. Giá khoảng 50.000-60.000 đồng/kg không quá cao, nhưng việc phụ thuộc nhiều vào nguồn khai thác tự nhiên khiến loại rau này không phải lúc nào cũng dễ tìm mua.