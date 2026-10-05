Tập 6 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' mùa 6: Thành Trung đi đánh rớ, Phương Nam cuốc đất trồng rau, Huy R biểu diễn trên thuyền thúng

Ở tập 6, trong ngày cuối tại Hội An, các cặp bố con nhận nhiệm vụ tìm các nguyên liệu đặc trưng để cùng tạo nên những món ăn cho các con. Từ đây, mỗi gia đình được chia thành những nhiệm vụ khác nhau. Trong khi Thành Trung cùng hai con trai Goku và Daino xuống sông học cách kéo rớ (lưới), Phương Nam và Nguyên Ốc tìm nguyên liệu giữa ruộng rau, cuốc đất để “đổi” lấy những gì đã thu hoạch.

Với bé Nguyên Ốc, việc phải tiếp xúc với đất và giun ban đầu là một thử thách thực sự. Cô bé vốn sợ bẩn, không dám cầm đất vì lo có giun. Để giúp em bớt sợ, bé Đậu (con trai Huy R) liên tục động viên em: “Con này không cắn đâu, đừng sợ”. Không chỉ vậy, khi thấy bé Nguyên Ốc không muốn ăn rau, bé Đậu đã thể hiện sự tinh tế khi chủ động ăn rau sống để làm mẫu, thuyết phục để em ăn rau.

Cặp bố con Phương Nam - Nguyên Ốc ra vườn hái rau

Từ một cậu bé phải dựa vào sự chăm sóc của bố, bé Đậu dần biết cách quan tâm đến em nhỏ hơn mình. Do vậy, ở cuối hành trình, bé Đậu được nhận huy chương Tự lập và huy chương Khám phá từ bác Leng Keng. Ở một nhiệm vụ khác, Thành Trung cùng Goku và Daino xuống sông bắt cá. Ba bố con được người dân địa phương hướng dẫn cách đánh rớ (lưới), tìm hiểu về nghề đánh bắt trên vùng nước lợ. Do không bắt được cá, Thành Trung phải xin người dân địa phương hỗ trợ để có nguyên liệu mang về nấu cơm.

hành Trung cùng Goku và Daino xuống sông bắt cá

Trong khi đó, Huy R và bé Đậu nhận một thử thách đặc biệt. Hai bố con phải cùng hát để thu hút 10 thuyền khách du lịch, người dân đến nghe và cổ vũ trong vòng 5 phút. Hai bố con chèo thuyền thúng đến khu vực rừng dừa Bảy Mẫu với sự giúp đỡ của người dân địa phương để thực hiện thử thách.

Với Đậu, đây là một trải nghiệm thú vị, đây là lần đầu cậu bé làm quen với việc chèo thuyền. Huy R cũng bộc bạch, tâm sự thêm với con: “Bố ba mươi mấy tuổi mới lần đầu được đi thuyền thúng, con mới sáu tuổi đã được trải nghiệm rồi, thích nhé”.

Huy R và bé Đậu trải nghiệm thuyền thúng

Đến phần biểu diễn, Huy R mang chính bản hit “Anh thanh niên” để thực hiện nhiệm vụ. Anh giới thiệu với những du khách có mặt rồi cất giọng hát giữa không gian rừng dừa Bảy Mẫu. Sau phần biểu diễn, hai bố con nhận được một quả dừa từ người dân địa phương. Bé Đậu vui vẻ cảm ơn, Huy R cũng hào hứng với “chiến lợi phẩm” mang về cho bữa cơm của các bố con. Qua đó, chuyến đi Hội An dần trở thành một lớp học ngoài trời, nơi các con được tự tay làm, tự trải nghiệm và hiểu hơn về công việc của người dân địa phương.

Huy R mang chính bản hit “Anh Thanh Niên” biểu diễn giữa không gian rừng dừa Bảy Mẫu

Sau buổi sáng tất bật, các bố bước vào thử thách tự tay nấu ăn cho các con. Với nguyên liệu dừa nước, bố Huy R nấu chè, Thành Trung thực hiện món cá bống kho tộ, trong khi Phương Nam mang đến món Tam Hữu (một món đặc sản ở Hội An, được kết hợp nguyên liệu chính là tôm, rau và thịt heo). Không chỉ nấu ăn, các bố còn phải thuyết trình về món ăn của mình trước khi bước vào phần chấm điểm.

Thành Trung gây chú ý với phần chuẩn bị cá bống kho khá hài hước khi liên tục “hỏi bài” các con về những nguyên liệu trong bếp. Anh cũng tự tin khẳng định công thức nấu ăn đã được ghi nhớ từ những bữa cơm gia đình. Trong khi đó, Phương Nam đặt tên mới cho món Tam Hữu là “món tình cảm”, bởi anh muốn gửi gắm câu chuyện về sự gắn kết giữa những người bạn và sự kết hợp của ba nhóm nguyên liệu. Ba món ăn cuối cùng nhận số điểm bằng nhau 9,75.

Khi giám khảo công bố kết quả, Nguyên Ốc bất ngờ buồn vì không được giải nhất. Khoảnh khắc này nhanh chóng được các anh chú ý. Đậu hỏi Ốc vì sao buồn, các bé trai lập tức đưa ra quyết định sẽ nhường giải nhất cho bé Ốc và nhận mình ở vị trí thứ hai. Qua đó, điều còn lại sau phần thi là cách các bé quan sát cảm xúc của nhau, biết nhường nhịn, quan tâm và sẻ chia.

Trước khi kết thúc chặng Hội An, các bé được trao những “huy chương hành trình” dựa trên những điều các em đã thể hiện trong suốt chuyến đi. Daino nhận Huy chương Yêu thương vì thường xuyên chăm sóc, để ý đến các em nhỏ; Đậu được trao Huy chương Tự lập và Huy chương Khám phá từ bác Leng Keng. Đặc biệt, bé Nguyên Ốc cũng được ghi nhận bởi sự thay đổi trong hành trình và nhận huy chương Dũng Cảm. Từ việc không dám chạm vào đất, bé Ốc đã dần vượt qua nỗi sợ để cùng xới đất trồng rau với bố Phương Nam.

Cũng từ tập này, hành trình của Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin tại “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 chính thức dừng lại vì lịch công việc. Trước khi rời Hội An, Lê Dương Bảo Lâm gửi lời chúc đến chương trình và các cặp bố con còn lại. Sự chia tay khiến các ông bố còn lại không khỏi tiếc nuối sau những ngày cùng nhau trải nghiệm và sinh hoạt tại Hội An.

Trước khi rời Hội An, Lê Dương Bảo Lâm gửi lời chúc đến chương trình và các cặp bố con còn lại

Khép lại chặng đầu tiên, những thay đổi rất nhỏ của các con qua việc biết tự làm một việc, dám vượt qua điều mình sợ, biết chăm sóc người khác và quan trọng hơn, biết nhường nhau phần thắng đã tạo nên một dấu ấn giúp các con từng bước trưởng thành.

Chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.