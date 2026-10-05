Người Nga nấu cơm Việt cho bếp 0 đồng

Anh Constantine Roginski (31 tuổi, người Nga) cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Rạch Dừa (Bộ Tư lệnh TPHCM) và các tình nguyện viên CLB Biển Xanh trao 190 suất cơm 0 đồng đến người dân khó khăn trên địa bàn trong sáng 3-10.

Anh Constantine Roginski nấu món Việt, trao những phần cơm nghĩa tình là niềm vui và việc làm ﻿ ý nghĩa. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sinh sống tại Vũng Tàu 25 năm, anh Constantine nhiều lần cùng bạn bè người Nga tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thiện nguyện. Với anh, tự tay nấu món Việt, trao những phần cơm nghĩa tình là niềm vui và việc làm ý nghĩa.

Qua 4 đợt thực hiện chương trình “Bữa cơm 0 đồng - Ấm tình quân dân”, Ban Chỉ huy quân sự phường Rạch Dừa đã trao 740 suất cơm và 100 bánh trung thu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.