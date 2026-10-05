Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô: Kết nối văn hóa tại 'ngôi nhà chung' 54 dân tộc

Sự kiện hướng tới phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, đồng thời tạo không gian để nghệ nhân, đồng bào các dân tộc và du khách tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống.

Không gian Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Lê

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Điểm nhấn của chương trình là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, diễn ra từ 9-10 giờ ngày 10/10 tại Quảng trường Hùng Vương và Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương thuộc Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Theo kế hoạch, đoàn rước lễ cùng đại biểu sẽ di chuyển tới khu đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Chủ lễ thực hiện nghi thức, sau đó các đại biểu dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Hoạt động được tổ chức trong không gian văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, gắn với việc giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Lê

Kết nối di sản từ Phú Thọ đến Cà Mau

Trong hai ngày 10, 11/10, Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ sẽ diễn ra các chương trình trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian.

Đoàn đại biểu, nghệ nhân, diễn viên và đồng bào tỉnh Phú Thọ dự kiến giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian gắn với vùng Đất Tổ, trong đó có hát Xoan, hát Ghẹo. Theo kế hoạch, lực lượng tham gia khoảng 70 nghệ nhân, diễn viên và đồng bào.

Cùng thời gian, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer thuộc Nhà hát Cao Văn Lầu sẽ tham gia trình diễn, giao lưu nghệ thuật tại sự kiện. Chương trình của đoàn có các tiết mục mang màu sắc văn hóa Khmer, trong đó có phần tái hiện không gian Lễ hội Ok Om Bok.

Lễ hội Thắk Côn (Lễ hội Cúng dừa) của dân tộc Khmer được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: FB

Trải nghiệm văn hóa, nghề truyền thống và ẩm thực

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 10-11/10, du khách có thể tham gia hoạt động trình diễn, giới thiệu và thực hành làm bánh chưng, bánh giầy tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Hoạt động đánh cờ người của đội cờ người xã Liên Hà, thành phố Hà Nội cũng được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Bên cạnh các chương trình trình diễn, sự kiện có không gian giới thiệu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và ẩm thực Hà Nội. Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề của Hà Nội, Phú Thọ và một số địa phương cũng được giới thiệu tới du khách.

Từ ngày 9-11/10, Khu Nghi lễ thờ Tổ tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, giới thiệu hình ảnh về Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, cộng đồng các dân tộc và sự kết nối các giá trị di sản văn hóa.

“Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” là một trong những sự kiện được Hà Nội xác định tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch năm 2026.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và là “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.