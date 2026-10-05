Du khách chạm tay vào di sản gốm Chăm Bàu Trúc

UBND xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026 đang được gấp rút hoàn thiện. Sự kiện được tổ chức với quy mô cấp xã mở rộng, có sự phối hợp và tham gia của nhiều địa phương lân cận.

Nghệ thuật làm gốm Chăm

Diễn ra song hành cùng Lễ hội Katê 2026 – đại lễ truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm, sự kiện là dịp quan trọng nhằm tôn vinh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”, di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.

Không chỉ là cầu nối lan tỏa hình ảnh làng gốm cổ, lễ hội còn hướng tới tri ân các thế hệ nghệ nhân đang miệt mài gìn giữ di sản, nâng cao ý thức bảo tồn để đưa nghề gốm Chăm sớm thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, tiến tới Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá văn hóa, ẩm thực và các làng nghề truyền thống, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương.

Lễ hội gồm hai phần chính: phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi với các hoạt động đa dạng. Trọng tâm của phần lễ là nghi thức mở cửa đền thờ Pô Klong Can tại thôn Bàu Trúc.

Đây là nghi lễ tín ngưỡng lâu đời, được tổ chức để tưởng nhớ vị tổ nghề đã truyền dạy kỹ nghệ làm gốm cho dân làng, gửi gắm nguyện ước về mùa màng bội thu, làng nghề hưng thịnh. Chương trình khai mạc và bế mạc sẽ được dàn dựng công phu tại Quảng trường Ninh Phước.

Đến với phần hội, du khách sẽ được đắm mình vào không gian văn hóa Chăm qua hoạt động hấp dẫn: “Một ngày làm nghệ nhân gốm Bàu Trúc” - điểm nhấn độc đáo nhất cho phép du khách, người dân và học sinh tự tay nhào nặn, tạo hình các sản phẩm gốm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân lành nghề.

Nghệ nhân miệt mài tạo hình gốm Chăm

Các sản phẩm gốm Chăm

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm dệt thổ cẩm truyền thống; tham gia du lịch thực tế ảo (VR) khám phá làng nghề cùng các di tích, danh thắng địa phương; hòa mình vào chuỗi sự kiện phụ trợ lí thú như Hội chợ ẩm thực Chăm, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, kết hợp với các chương trình giao lưu văn nghệ và thể thao sôi động.

Với sự hòa quyện giữa tinh hoa di sản, các hoạt động tương tác thực tế và định hướng phát triển du lịch bền vững, Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa mới, lan tỏa sức hút của làng gốm cổ đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.