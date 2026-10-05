Thứ rau gia vị nhà nào cũng dùng, trồng hơn 1 tháng đã được hái, một lần xuống giống thu 2-3 lứa, có lúc 80.000 đồng/kg

Từ bát phở, bún, cháo nóng đến đĩa trứng chiên, món xào hay bát canh, hành lá xuất hiện trong vô số món ăn của người Việt. Chỉ cần một chút hành thái nhỏ cũng đủ làm món ăn thêm màu sắc và mùi thơm đặc trưng.

Trồng một lần, có thể thu 2-3 lứa

Hành lá có tên khoa học Allium fistulosum, thuộc nhóm cây thân thảo. Cây thường mọc thành bụi, lá hình trụ rỗng, màu xanh, phần bẹ lá xếp sát nhau ở gốc.

Khác với hành được trồng chủ yếu để lấy củ, hành lấy lá có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Phần gốc có khả năng tiếp tục đẻ nhánh, tạo điều kiện để người trồng khai thác nhiều đợt nếu chăm sóc đúng cách.

Hành có thể được nhân giống bằng tép hành hoặc gieo từ hạt. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt bởi cây không thích hợp với tình trạng ngập úng kéo dài.

Hành lá là loại rau gia vị được trồng phổ biến ở Việt Nam

Sau khi xuống giống, người trồng cần duy trì độ ẩm, làm cỏ và bổ sung dinh dưỡng phù hợp. Trong điều kiện thuận lợi, khoảng 40-45 ngày cây đã có thể cho lứa thu hoạch đầu tiên.

Thay vì nhổ cả cây, người trồng có thể cắt phần lá hành và giữ lại gốc. Nếu phần gốc không bị tổn thương và tiếp tục được chăm sóc, cây sẽ bật những chồi mới để hình thành lứa lá tiếp theo.

Sau mỗi đợt cắt, người trồng cần tiếp tục duy trì độ ẩm, làm sạch cỏ, loại bỏ những lá già, dập và bổ sung dinh dưỡng cho đất.

Tùy giống và điều kiện canh tác, một số mô hình hành lá chuyên canh có thể thu khoảng 2-3 lứa từ một lần xuống giống trước khi cải tạo đất và trồng lứa mới.

Khả năng sinh trưởng nhanh và cho thu hoạch nhiều đợt là một trong những ưu điểm giúp hành lá được nhiều hộ lựa chọn làm cây rau màu.

Quan trọng hơn, đầu ra của hành lá tương đối rộng bởi đây là gia vị quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Sản phẩm được tiêu thụ từ chợ dân sinh, cửa hàng rau củ đến siêu thị, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống.

Giá hành lá thay đổi khá mạnh tùy mùa vụ, thời tiết và khu vực. Mức giá được ghi nhận phổ biến khoảng 20.000-35.000 đồng/kg, trong khi những thời điểm nguồn cung khan hiếm có thể tăng lên khoảng 70.000-80.000 đồng/kg.

Hành lá xuất hiện trong vô số món ăn của người Việt

Rau gia vị nhỏ bé nhưng có mặt trong vô số món ăn

Hành lá được tận dụng gần như toàn bộ phần thân phía trên mặt đất. Phần gốc trắng có mùi thơm mạnh, thường được thái nhỏ hoặc đập dập để phi thơm, ướp cùng thịt, cá.

Phần lá xanh được thái nhỏ rồi rắc vào phở, bún, cháo, canh hoặc món xào. Hành cũng có thể kết hợp với trứng, làm mỡ hành cho các món nướng hoặc dùng để trang trí món ăn.

Chỉ cần một chút hành thái nhỏ cũng đủ làm món ăn thêm màu sắc và mùi thơm đặc trưng.

Về dinh dưỡng, hành lá cung cấp chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, hành thường chỉ được sử dụng với lượng tương đối nhỏ như một loại gia vị, vì vậy không nên xem đây là nguồn thay thế cho khẩu phần rau xanh đa dạng hằng ngày.

Khi mua, nên chọn những cây hành có lá xanh tươi, thân còn cứng, phần gốc trắng, không bị úng hoặc nhớt. Hành mua về có thể loại bỏ lá hỏng, giữ khô ráo và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Từ một loại rau gia vị rất đỗi quen thuộc, hành lá còn mang lại giá trị kinh tế nhờ thời gian sinh trưởng ngắn và nhu cầu tiêu thụ thường xuyên. Chỉ khoảng 40-45 ngày có thể bắt đầu thu hoạch, trong khi cách cắt lá giữ gốc còn giúp người trồng tận dụng thêm những lứa tiếp theo.