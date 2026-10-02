G20 đạt đồng thuận về thương mại lương thực

Theo Reuters, các Bộ trưởng nhất trí phản đối những hành động thương mại mang tính cưỡng ép có thể làm gián đoạn nguồn cung lương thực.

Văn kiện mang tên “Tuyên bố G20 về vũ khí hóa lương thực thông qua các hành động thương mại cưỡng ép” là một trong những kết quả cụ thể sau hai ngày thảo luận, trong bối cảnh biến động về thương mại, vận tải, nhiên liệu và vật tư nông nghiệp tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các Trưởng đoàn và Bộ trưởng đại diện các quốc gia G20 chụp ảnh chung tại Hội nghị diễn ra tại Milwaukee, Wisconsin (Mỹ), rạng sáng 2-10. Ảnh: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)

Phát biểu tại phiên thảo luận về thương mại và lương thực, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal nhấn mạnh cần phân biệt các biện pháp thương mại cưỡng ép với những chính sách mà mỗi quốc gia thực hiện để bảo đảm an ninh lương thực trong nước.

Theo ông Goyal, lương thực không nên trở thành công cụ gây sức ép, trong khi chính sách thương mại cần hướng tới bảo đảm nguồn cung cho người dân, mở rộng cơ hội cho nông dân và bảo vệ lợi ích của người sản xuất. Ông đặc biệt lưu ý tới tác động dây chuyền mà những biến động về lương thực, nhiên liệu và phân bón có thể gây ra đối với các nền kinh tế đang phát triển.

“Thiếu phân bón hôm nay có thể trở thành khủng hoảng lương thực ngày mai”, ông Goyal cảnh báo, đồng thời kêu gọi bảo đảm khả năng tiếp cận các vật tư thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp.

Ấn Độ cho biết nước này duy trì kho dự trữ lương thực, thu mua sản phẩm từ các hộ nông dân nhỏ và áp dụng các biện pháp tạm thời, minh bạch khi sản lượng sụt giảm để duy trì nguồn cung và khả năng tiếp cận thực phẩm với mức giá phù hợp.

New Delhi đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hệ thống Thông tin Thị trường Nông nghiệp G20 (AMIS) và quy định miễn áp dụng hạn chế xuất khẩu đối với hoạt động mua lương thực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Indonesia đưa ra quan điểm tương tự. Bộ trưởng Thương mại Budi Santoso cho rằng lương thực gắn trực tiếp với phẩm giá con người và không nên trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn cung ổn định và bền vững.

Việc G20 đạt đồng thuận trong lĩnh vực này phản ánh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thương mại và an ninh lương thực. Hạn chế xuất khẩu, gián đoạn vận tải hay biến động giá nhiên liệu, phân bón đều có thể nhanh chóng đẩy chi phí sản xuất và giá thực phẩm tăng, đặc biệt tại những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), hội nghị năm nay tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính gồm “vũ khí hóa” lương thực, dư thừa công suất và sản xuất, nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) và lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Trong số các nội dung được thảo luận, đồng thuận về thương mại lương thực trở thành một điểm hợp tác cụ thể, đặc biệt có ý nghĩa với các nước đang phát triển khi nguồn cung lương thực và vật tư nông nghiệp ngày càng chịu tác động từ nhiều biến động bên ngoài.