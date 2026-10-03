Trung Quốc phát hiện thêm lượng quặng lithium khổng lồ tại Tứ Xuyên

Lithium là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất pin xe điện. Ảnh: Hoàng Linh

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 3-10, sau các hoạt động thăm dò mới, mỏ Jiada đã phát hiện thêm khoảng 1,05 triệu tấn lithium carbonate quy đổi (LCE), đưa tổng trữ lượng đăng ký tại mỏ này lên khoảng 2,53 triệu tấn, tăng 70,5% so với 1,48 triệu tấn đăng ký trước đó.

Công ty khai thác Dazhong Mining, đơn vị quản lý dự án, cho biết lượng tài nguyên bổ sung đã được Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc xem xét và đăng ký. Phần tài nguyên mới gồm khoảng 33,52 triệu tấn quặng, chứa khoảng 423.800 tấn lithium oxide, với hàm lượng trung bình 1,26%.

Lithium là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion, được sử dụng rộng rãi trong xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Việc mở rộng trữ lượng quặng lithium trong nước có thể giúp Trung Quốc tăng khả năng chủ động về nguyên liệu cho ngành công nghiệp pin, trong bối cảnh nước này đang sở hữu chuỗi cung ứng xe điện và pin quy mô lớn.

Tuy nhiên, lượng tài nguyên tăng cường chưa đồng nghĩa với sản lượng lithium có thể khai thác ngay, bởi dự án còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá, đầu tư khai thác và chế biến, công nghệ cũng như chi phí sản xuất.

Ngành sản xuất pin của Trung Quốc hiện giữ vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng cell pin (tế bào pin - thành phần cơ bản nhất cấu thành nên một viên pin) toàn cầu trong năm 2025, đồng thời chiếm hơn 80% công suất sản xuất pin lithium-ion.

Các doanh nghiệp Trung Quốc như CATL và BYD đang giữ vai trò lớn trong thị trường pin xe điện, trong khi nước này cũng chiếm ưu thế trong sản xuất vật liệu cực âm và cực dương – những thành phần quan trọng của pin.

Đáng chú ý, pin lithium sắt phosphate (LFP), loại pin có chi phí sản xuất tương đối thấp và đang được sử dụng ngày càng phổ biến trên xe điện, chiếm hơn 55% lượng pin xe điện được triển khai trên toàn cầu trong năm 2025, với nguồn cung chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Vì vậy, việc mở rộng nguồn tài nguyên lithium trong nước không chỉ liên quan đến khai thác khoáng sản, mà còn góp phần củng cố một chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh, từ nguyên liệu, vật liệu pin, cell pin đến sản xuất xe điện. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhu cầu pin toàn cầu tiếp tục tăng.