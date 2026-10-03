Sức mua thị trường tăng 7,8% sau khi loại trừ yếu tố giá

Trong quý III, quy mô thị trường đạt khoảng 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý trước và 14,5% so với cùng kỳ.

Số liệu Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố ngày 3/10 cho thấy hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 9 và quý III/2026.

Riêng tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, quy mô thị trường đạt khoảng 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý trước và 14,5% so với cùng kỳ.

Tính chung chín tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,8%, cao hơn mức tăng 7,2% của năm 2025.

Trong tổng quy mô thị trường, doanh thu bán lẻ hàng hóa chín tháng đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% và tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng khá cao như nhiên liệu khác (không kể xăng dầu) tăng 29,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 22%; hàng hóa khác tăng 18,8%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,2%; xăng dầu các loại tăng 14,9%.

Hoạt động dịch vụ cũng duy trì đà tăng. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chín tháng tăng 16,7%; du lịch lữ hành tăng 17,9%; các dịch vụ khác tăng 13,4%.

Riêng quý III, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt khoảng 266,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; du lịch lữ hành đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7%.

Những con số trên cho thấy thị trường nội địa tiếp tục là một trong những động lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi đánh giá sức mua, cần phân biệt mức tăng theo giá hiện hành với tăng trưởng sau khi loại trừ yếu tố giá.

Khoảng cách giữa mức tăng danh nghĩa 13,4% và mức tăng thực 7,8% cũng cho thấy một phần tăng trưởng doanh thu đến từ biến động mặt bằng giá.

Trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị bước vào quý IV - giai đoạn cao điểm của thị trường bán lẻ và tiêu dùng, diễn biến sức mua thực tế sẽ là một trong những chỉ báo quan trọng đối với kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa và chiến lược kinh doanh cuối năm.