Công trình Giao thông Đồng Nai chuyển lãi, còn hơn 239 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Báo cáo cho thấy doanh nghiệp đã chuyển từ thua lỗ sang có lãi trong nửa đầu năm 2026, trong khi dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ vẫn ở mức hơn 239 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Công trình Giao thông Đồng Nai đạt hơn 996 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 790 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, Công trình Giao thông Đồng Nai lỗ gần 15,2 tỷ đồng. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2026 tăng nhẹ khoảng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 681 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng ở mức gần 27,5 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả khác lên tới gần 413,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại cuối tháng 6/2026, Công trình Giao thông Đồng Nai còn hơn 239,5 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu. Khoản dư nợ này đến từ lô trái phiếu mã DGTH2224001, gồm 3,5 triệu trái phiếu, được doanh nghiệp phát hành ngày 22/2/2022. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành ban đầu của lô trái phiếu là 350 tỷ đồng.

Theo lịch ban đầu, DGTH2224001 có kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 22/2/2024. Tuy nhiên, tại Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 21/2/2024, các trái chủ đã thông qua phương án gia hạn lô trái phiếu thêm tối đa 2 năm, đưa ngày đáo hạn mới đến 22/2/2026.

Như vậy, khoản dư nợ hơn 239,5 tỷ đồng được ghi nhận tại ngày 30/6/2026 liên quan đến lô trái phiếu có lịch đáo hạn ban đầu từ tháng 2/2024 và đã được các trái chủ chấp thuận gia hạn.

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Công ty Thi công Cầu Đường, được thành lập năm 1977. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là xây dựng các công trình giao thông, khai thác đá và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Tháng 12/2005, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Đến ngày 9/3/2010, cổ phiếu DGT bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM.