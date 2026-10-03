Kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm

GDP 9 tháng năm nay ước tăng 9,01% là mức tăng rất cao, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế. (Nguồn: TTXVN)

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là những điểm sáng nổi bật.

Theo số liệu được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố ngày 3/10, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%.

Đà tăng trưởng được ghi nhận khá đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,3%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ kể từ năm 2019.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ, với mức tăng 4,02% trong 9 tháng, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2019. Theo Cục Thống kê, thủy sản, chăn nuôi và cây lâu năm là những động lực quan trọng của khu vực này, đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam từ đầu năm đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm gần đây.

Hoạt động thành lập doanh nghiệp cũng duy trì xu hướng tích cực. Trong 9 tháng, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,88 triệu tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 3,2%, vốn đăng ký tăng 32,7%.

Cùng với tăng trưởng, áp lực lạm phát vẫn cần được theo dõi. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Dù vậy, những tháng cuối năm được dự báo còn nhiều thách thức khi kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi chính sách thương mại, tiền tệ tại các nền kinh tế lớn.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, nền kinh tế cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh trong quý IV, trong đó chú trọng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.