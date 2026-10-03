Đề nghị bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ là ngày nghỉ hằng năm

Tại phiên họp, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra các dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

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Đáng chú ý, về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; đồng thời đề nghị nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27-7 (Ngày Thương binh-Liệt sĩ) hằng năm là ngày nghỉ.