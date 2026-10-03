Đề nghị bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ là ngày nghỉ hằng năm
Ngày 3-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 4. Dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, các lĩnh vực thuộc phạm vi Ủy ban phụ trách đều gắn trực tiếp với con người và đời sống xã hội. Do đó, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban cần đặc biệt quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
Tại phiên họp, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra các dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.
Đáng chú ý, về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; đồng thời đề nghị nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27-7 (Ngày Thương binh-Liệt sĩ) hằng năm là ngày nghỉ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/de-nghi-bo-sung-ngay-thuong-binh-liet-si-la-ngay-nghi-hang-nam-1059322