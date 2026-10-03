Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp 'đầu tàu' phát triển công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa mở ra không gian phát triển mới cho Đà Nẵng, kết nối các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, nội dung số, du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo. Ảnh: AI minh họa/DN&CL.

Ngày 2/10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết trong không gian phát triển mới, thành phố có lợi thế về văn hóa, di sản, du lịch, công nghệ và nguồn lực sáng tạo để phát triển công nghiệp văn hóa thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Định hướng này không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc mà còn hướng tới hình thành những sản phẩm có khả năng thương mại hóa, tạo việc làm, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế

Đà Nẵng xác định các nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng tâm gồm nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; du lịch văn hóa; phần mềm và trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ.

Đây là những lĩnh vực có khả năng khai thác lợi thế kết hợp giữa văn hóa, du lịch, công nghệ và kinh tế sáng tạo của thành phố.

Trước đó, Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực miền Trung.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10 - 11%/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định cần hình thành hệ sinh thái có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo, nghệ sĩ, cơ sở đào tạo và cộng đồng; đồng thời tăng liên kết giữa sản xuất nội dung, tổ chức sự kiện, du lịch, dịch vụ và công nghệ.

Doanh nghiệp tham gia bằng những dự án cụ thể

Tại hội nghị, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã trao đổi các ý tưởng và đề xuất hợp tác phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng.

Các hướng đầu tư được quan tâm gồm xây dựng những không gian văn hóa - giải trí quy mô lớn; tổ chức chuỗi lễ hội, sự kiện âm nhạc, nghệ thuật; phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa; sản xuất nội dung số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động văn hóa.

Thành phố cũng định hướng phát triển các tổ hợp, khu phức hợp phục vụ lễ hội, sự kiện quốc tế, hội chợ, triển lãm và các chương trình nghệ thuật, giải trí quy mô lớn, kết hợp với dịch vụ du lịch, lưu trú và nghỉ dưỡng.

Việc thu hút những doanh nghiệp có năng lực tổ chức sự kiện, phát triển điểm đến và xây dựng sản phẩm giải trí được kỳ vọng giúp hình thành các sản phẩm có quy mô, tạo sức hút thường xuyên thay vì chỉ dựa vào những sự kiện đơn lẻ.