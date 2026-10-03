Cổ phiếu ECO của Nhựa Sinh thái Việt Nam tăng gần 20% ngày đầu lên HOSE, vốn hóa gần 500 tỷ đồng

ECO tăng kịch trần trong phiên chào sàn

Gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (mã ck: ECO) chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ ngày 2/10, với giá tham chiếu 13.900 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, ECO đóng cửa tại mức giá trần 16.650 đồng/cổ phiếu, tăng 19,78% so với giá tham chiếu.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Nhựa Sinh thái Việt Nam đạt gần 500 tỷ đồng. Dù giá cổ phiếu tăng mạnh, thanh khoản ECO lại khá hạn chế. Trong cả phiên, chỉ 2.400 cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 40 triệu đồng. Trong phiên chào sàn, ECO không ghi nhận giao dịch thỏa thuận cũng như giao dịch mua bán của nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu ECO dừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 23/9 để thực hiện chuyển sang niêm yết trên HOSE. Trước thời điểm chuyển sàn, diễn biến của ECO trên UPCoM khá kém tích cực. Từ ngày 13/1 đến 22/9, thị giá cổ phiếu giảm 63%, từ 39.500 đồng xuống 14.600 đồng/cổ phiếu.

So với mức giá 39.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, thị giá ECO tại thời điểm kết thúc phiên chào sàn HOSE vẫn thấp hơn đáng kể, dù cổ phiếu đã tăng hết biên độ trong phiên đầu tiên.

Đầu tư nhà máy bao bì 215 tỷ đồng

Về quá trình phát triển, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2015 với quy mô vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Qua 5 đợt phát hành tăng vốn, công ty đã đưa quy mô vốn lên mức gần 300 tỷ đồng như hiện tại. Tính đến ngày 30/6/2026, cơ cấu sở hữu của công ty khá phân tán khi chỉ có một cổ đông lớn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Bình nắm giữ 20% vốn điều lệ. Toàn bộ 80% vốn điều lệ còn lại thuộc về các nhà đầu tư nhỏ lẻ sở hữu dưới 5% cổ phần.

Nợ vay tăng nhanh

Về tình hình tài chính, báo cáo tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy quy mô tổng tài sản của công ty đạt mức 592,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản phân bổ chủ yếu ở các khoản mục ngắn hạn có tính thanh khoản khác nhau. Cụ thể, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 144,4 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản.

Giá trị hàng tồn kho lên tới 141,9 tỷ đồng, tương đương 23,96% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng ở mức cao với 129,1 tỷ đồng, chiếm 21,8%. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn chiếm 14,15% với giá trị 83,8 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, điểm đáng chú ý nhất là sự gia tăng của các khoản nợ phải trả có tính lãi. Tính đến cuối quý II/2026, tổng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty đạt 210,7 tỷ đồng. Con số này tăng 19,2% so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức tăng thêm 34 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ vay, nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn với 131,9 tỷ đồng, phần còn lại là nợ vay dài hạn trị giá 78,8 tỷ đồng. Với quy mô nợ hiện tại, tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp đã tương đương 59,9% tổng vốn chủ sở hữu.