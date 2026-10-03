Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Ngày 3/10, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác dầu khí năm 2026 nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, xác định định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn 2026-2030.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, giai đoạn 2021-2025, tập đoàn đã thu nổ 9.623 km² địa chấn 3D, khoan 46 giếng, có 8 phát hiện dầu khí mới, trong đó có Hải Sư Vàng, Bunga Aster, Rồng Đôi Mới, Lạc Đà Hồng; gia tăng trữ lượng 75,79 triệu tấn quy dầu; đưa 16 mỏ, công trình mới vào khai thác; khai thác 51,98 triệu tấn dầu và đưa 35,21 tỷ m³ khí về bờ, hoàn thành kế hoạch 5 năm Chính phủ giao.

Trong 9 tháng qua, sản lượng khai thác dầu thô trong nước của Petrovietnam đạt 6,66 triệu tấn, tăng 10,4% so cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, kể từ năm 2015, sản lượng dầu trong nước tăng trở lại. Khí về bờ đạt 4,82 tỷ m³; sản lượng dầu và khí lần lượt đạt 85% và 80% kế hoạch Chính phủ giao. Gia tăng trữ lượng đạt 13 triệu tấn quy dầu. Hai mỏ, công trình được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, trong đó dự án RC-12 sớm 85 ngày.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỀN ANH)

Bước vào giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò khai thác, doanh nghiệp định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR); quản lý chặt chẽ chuỗi dự án khí Lô B, sớm tái khởi động chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Các giải pháp trọng tâm gồm ứng dụng công nghệ địa chấn tiên tiến để tìm kiếm các bẫy phi truyền thống, tối ưu lựa chọn vị trí giếng khoan; ứng dụng công nghệ khoan nhằm giảm thời gian, chi phí; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu thăm dò khai thác, bảo đảm bảo mật và khai thác chung, ứng dụng AI/ML và phát triển sản phẩm chiến lược.

Đồng thời, tập đoàn nghiên cứu CCS (nghiên cứu về công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon), khoáng sản đáy biển, địa nhiệt, hydrogen tự nhiên và khí hydrate; xây dựng kế hoạch đầu tư sát thực tế, kiểm soát chặt tiến độ dự án và phát triển nguồn nhân lực thăm dò khai thác chất lượng cao. Ở nước ngoài, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò của các hiệp định liên chính phủ và đối tác chiến lược, ưu tiên mua mỏ đang có sản lượng khai thác, đồng thời có tiềm năng thăm dò mở rộng.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định: Thăm dò khai thác dầu khí (E&P) tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, là động lực chính và giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị của tập đoàn. Đầu tư E&P mang lại hiệu quả, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận và ngân sách nhà nước, nhưng cần thời gian dài để tạo tăng trưởng. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động đang triển khai, các đơn vị tập trung nghiên cứu, đầu tư thông qua M&A, nhất là ở nước ngoài, nhằm bổ sung sản lượng, tạo bước đột phá và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỀN ANH)

Lãnh đạo Petrovietnam thông tin thêm, các cơ hội đầu tư từ góc độ chuỗi của toàn tập đoàn, gắn thăm dò khai thác với hạ tầng khí và các hoạt động hạ nguồn. Trong đó, cần thúc đẩy các dự án Lô B, Cá Voi Xanh; phát huy hạ tầng khí ngoài khơi và trên bờ ở Đông Nam Bộ; đồng thời nghiên cứu phát triển chuỗi khí-điện tại khu vực phía bắc, kết hợp nguồn khí nội địa và LNG.

Nhấn mạnh đầu tư là điều kiện để phát triển và tăng trưởng, Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu các đơn vị xác định rõ danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, mục tiêu, lộ trình, tiến độ và đầu mối chịu trách nhiệm; gắn tiêu chí đầu tư với KPI của người đại diện vốn tại các đơn vị.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, hội nghị thăm dò khai thác năm 2026 với những định hướng về gia tăng trữ lượng, giữ vững sản lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư có ý nghĩa quan trọng để hoạt động thăm dò khai thác tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Petrovietnam.