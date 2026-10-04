Sinh viên Thái Nguyên xuống địa bàn, góp sức xây dựng nông thôn

Chiều ngày 3/10, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026. Hiện nay, Tỉnh đoàn Thái Nguyên có 16 đơn vị Đoàn trường khối Đại học - Cao đẳng trực thuộc, với 59.717 hội viên.

Trong năm học vừa qua, các cấp Hội Sinh viên trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt". Bên cạnh đó, Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025”, “Xuân tình nguyện 2026” và “Tiếp sức mùa thi 2026" được các cấp Hội triển khai sâu rộng.

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2026 tại Thái Nguyên

Đặc biệt, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 đã thu hút 2.103 hội viên, sinh viên tham gia, trong đó nhiều công trình, phần việc nổi bật được triển khai như sửa chữa đường giao thông nông thôn; xây dựng các công trình thắp sáng đường quê; phát động phong trào thu gom, ủng hộ sách cho các trường học; bảo vệ môi trường; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...

Sinh viên tình nguyện Thái Nguyên xuống khu vực nông thôn triển khai các chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội sinh viên đạt được trong năm học qua. Trong đó, nổi bật là các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện", tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ tập hợp sinh viên của toàn tỉnh đạt 85,21%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong hoạt động, công tác

Dù vậy, chị Phạm Thị Thu Hiền cho rằng, công tác Hội vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, nguồn lực dành cho hoạt động Hội ở một số đơn vị còn hạn chế...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong năm qua và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu trong thời gian tới.

Trong chương trình hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2025 - 2026; Tặng Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2026 và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.