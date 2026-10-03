VietinBank Capital mua thêm 2 triệu cổ phiếu Xếp dỡ Hải An (HAH), nâng sở hữu lên 18,24%

Liên tục gom cổ phiếu HAH

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa báo cáo đã mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) trong ngày 29/9.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VietinBank Capital tại Hải An tăng từ 17,2% lên 18,24% vốn điều lệ. Đây là giao dịch mua vào mới nhất trong chuỗi giao dịch của VietinBank Capital tại HAH trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 30/7, quỹ này đã mua 10,37 triệu cổ phiếu HAH. Đến ngày 23/9, VietinBank Capital tiếp tục mua thêm 15 triệu cổ phiếu HAH, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,38% lên 17,2% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 23/9, CTCP Tập đoàn GELEX (mã ck: GEX) đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,16% về 0% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Hải An.

VietinBank Capital giảm sở hữu tại PET

Trong một diễn biến khác, VietinBank Capital vừa thực hiện giao dịch bán 7,25 triệu cổ phiếu PET vào ngày 24/9. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VietinBank Capital tại Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã ck: PET) giảm từ 19% xuống còn 14,31% vốn điều lệ.

Như vậy, trong cùng giai đoạn cuối tháng 9, VietinBank Capital vừa giảm tỷ lệ nắm giữ tại PET, vừa tiếp tục gia tăng sở hữu tại HAH.

Hải An hoàn thành 65,4% kế hoạch lợi nhuận năm

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải An ghi nhận doanh thu 2.798,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 817,6 tỷ đồng, tăng 18,8%. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 38,9% cùng kỳ lên 40,4%.

Năm 2026, Hải An đặt mục tiêu tổng sản lượng hơn 1,2 triệu TEU, doanh thu 5.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.250 tỷ đồng, giảm 10,8% so với kết quả thực hiện năm 2025. Với 817,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hải An đã thực hiện 65,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.