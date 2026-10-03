Phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Cảng Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Quyết định số 1918/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 và Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định, Khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển. Phần diện tích đất liền bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn.

Theo định hướng được phê duyệt, Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn với khai thác hiệu quả khu bến cảng Vũng Áng, Sơn Dương cùng hệ thống đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Khu kinh tế này đồng thời được xác định là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế của khu vực Bắc Trung Bộ; là cửa ngõ kết nối vùng Trung và Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan với miền Trung và Việt Nam.

Việc mở rộng nhằm tạo thêm quỹ đất và không gian phát triển, phục vụ nhu cầu đầu tư trong dài hạn. Mục tiêu đặt ra là đưa Vũng Áng trở thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình phát triển mới như khu thương mại tự do.

Về các trụ cột phát triển, Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tập trung vào công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; cùng các lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Việc phát triển các khu chức năng được yêu cầu đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khả năng đáp ứng về tài nguyên, năng lượng và các điều kiện thiết yếu khác.

Bên cạnh công nghiệp, khu kinh tế sẽ phát triển các dịch vụ logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao, qua đó tăng khả năng kết nối với thị trường trong nước và quốc tế.

Một mục tiêu khác là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hình thành cực phát triển phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời tăng cường liên kết khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.

Quyết định cũng đặt yêu cầu hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của khu kinh tế; đồng thời từng bước xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng huy động nguồn lực.

Trong thu hút đầu tư, định hướng được xác định là hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, đồng thời thu hút có chọn lọc. Các dự án được ưu tiên là những dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của vùng và tỉnh.

Việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng cũng được đặt trong yêu cầu bảo đảm môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh và sự phát triển hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường.

Ba giai đoạn phát triển đến năm 2050. Theo lộ trình được phê duyệt, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tập trung hoàn thành Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng và một số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại các khu vực quan trọng. Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng, khởi công một số công trình hạ tầng lớn và đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Giai đoạn 2028 - 2030, mục tiêu là bước đầu đưa các công trình, dự án đã xây dựng vào vận hành, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp và dịch vụ trên toàn khu kinh tế. Việc thu hút các dự án mới và nghiên cứu các mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới cũng được tiếp tục triển khai. Giai đoạn 2031 - 2050, Khu kinh tế Vũng Áng được định hướng hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh đô thị hóa, hướng tới hình thành không gian đô thị xanh, thông minh và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao.