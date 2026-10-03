Hướng đi mới từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp ở xã Bảo Hà

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thịt chim bồ câu trên thị trường ngày càng lớn; đòi hỏi nguồn thực phẩm sạch, chất lượng của người tiêu dùng ngày càng cao, anh Trịnh Ngọc Liêm đã dành thời gian tìm hiểu, trực tiếp đi học hỏi kỹ thuật chăn nuôi ở nhiều tỉnh, thành.

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp quy mô 1.200 lồng của gia đình anh Trịnh Ngọc Liêm.

Tháng 9/2025, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại với quy mô hơn 1.200 lồng nuôi. Từ 600 đôi chim bồ câu Pháp giống nuôi thử nghiệm ban đầu, nhờ chăm sóc đúng quy trình, đàn chim đã tăng gần gấp đôi. Hiện trang trại của gia đình anh duy trì ổn định 1.100 đôi chim bố mẹ sinh sản.

Anh Trịnh Ngọc Liêm (bên trái) chia sẻ về kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp.

Anh Liêm chia sẻ: “Trước diện tích này làm vườn, sau chuyển sang chăn nuôi. Tôi có đi học ở Bắc Giang, Vĩnh Phúc, sau đó đầu tư vào chim bồ câu. Trước nuôi thả, giờ tôi nuôi bán công nghiệp, năng suất cao hơn. Chim bồ câu Pháp ít bệnh tật, chăm sóc dễ”.

Chim bồ câu Pháp dễ nuôi, ít dịch bệnh, ưu điểm con to, chất lượng thịt thơm ngon.

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, anh Liêm chú trọng đầu tư công nghệ vào từng khâu sản xuất. Thay vì để chim tự ấp, anh trang bị hệ thống máy ấp trứng tự động theo hướng nhân tạo. Biện pháp này giúp trứng nở đều, tăng năng suất sinh sản của chim mẹ, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng thất thoát con giống do thời tiết hay dịch bệnh.

Theo anh Liêm, dùng máy ấp trứng đạt tỷ lệ nở từ 90% trở lên, chim bố mẹ ấp nếu thời tiết không thuận lợi, trứng hỏng nhiều. Thời gian sinh sản của chim bồ câu nhanh, chất lượng thịt tốt, thị trường tiêu thụ ổn định.

Sử dụng máy ấp trứng tự động giúp trứng nở đều, tỷ lệ nở đạt từ 90% trở lên.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, mỗi tháng, trại nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình anh Liêm cung cấp ra thị trường từ 500 đến 600 đôi chim thương phẩm, doanh thu đạt khoảng 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về trên 30 triệu đồng/tháng.

Chim bồ câu Pháp khi còn non.

Chim bồ câu Pháp thương phẩm.

Bên cạnh bán chim thương phẩm, trang trại của anh Liêm còn cung ứng chim giống cho người nuôi trong và ngoài tỉnh. Những đôi chim giống khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ, có sức đề kháng tốt được bán với giá 250.000 đồng/đôi. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình mà còn thu hút nhiều người dân trong vùng đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiếng, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bảo Hà cho biết: “Đây là mô hình mới trên địa bàn, qua thời gian, đã cho thấy có hiệu quả đem lại, tận dụng được diện tích đồi, vườn. Trong thời gian qua, đã có nhiều người dân, trưởng thôn, trưởng ban Công tác Mặt trận ở các thôn đã đến tham quan. Hiện xã có 3 hộ tham gia nuôi chim bồ câu Pháp, thực hiện theo nhóm sở thích, hỗ trợ nhau nuôi, cùng nhân rộng, phát triển”.

Mô hình trở thành điểm sáng để nông dân đến tham quan, học hỏi.

Thành công bước đầu của mô hình nuôi chim bồ câu Pháp đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Liêm và một số hộ ở Hồng Sơn, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn của xã Bảo Hà.