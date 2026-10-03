Chế tạo Bơm Hải Dương bị phạt, truy thu hơn 4,6 tỷ đồng do kê khai sai thuế

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB) vừa nhận hai quyết định liên quan đến xử phạt, truy thu và tiền chậm nộp thuế tại Hải Phòng và Tp.HCM với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Cụ thể, CTB nhận được quyết định của Trưởng Cục Thuế Tp. Hải Phòng về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Các hành vi vi phạm được xác định gồm kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đồng thời kê khai sai nhưng không làm thiếu số thuế GTGT phải nộp.

Đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, doanh nghiệp có tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần.

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 tăng 30% lên 30 tỷ đồng (Ảnh: CTB).

Theo quyết định, CTB bị phạt hành chính hơn 291 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp bổ sung số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong đó, số thuế TNDN bị truy thu hơn 1,9 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 853 triệu đồng và thuế TNCN hơn 88,4 triệu đồng. Tiền chậm nộp thuế TNDN hơn 884 triệu đồng, GTGT hơn 201 triệu đồng và TNCN là 44,7 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp theo quyết định của Cục Thuế Tp. Hải Phòng gần 4,3 tỷ đồng.

Không chỉ phát sinh nghĩa vụ thuế tại Hải Phòng, ngày 1/10/2026, CTB tiếp tục nhận được bản chụp quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với Chi nhánh CTB tại Tp.HCM.

Theo quyết định này, chi nhánh của CTB bị truy thu gần 158 triệu đồng tiền thuế GTGT và phải nộp gần 151 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Tổng số tiền truy thu và chậm nộp tại Tp.HCM gần 309 triệu đồng. Như vậy, tính theo hai quyết định nêu trên, tổng số tiền CTB bị phạt, truy thu và phải nộp tiền chậm nộp thuế lên hơn 4,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của CTB vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 221 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, xuống còn 162 tỷ đồng, tương đương giảm 10%.

Nhờ giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của CTB đạt hơn 58 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, CTB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 30 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng trong bối cảnh doanh thu giảm chủ yếu do các sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 2/10, cổ phiếu CTB tăng 2,41% lên 17.000 đồng/cổ phiếu với 300 cổ phiếu được khớp lệnh. Trước đó, mã này giảm 4,62% trong phiên 28/9, xuống 16.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp và tuốc-bin; Xây lắp, sửa chữa các công trình cấp thoát nước; Chế tạo, cung cấp và lắp đặt các công trình điện hạ thế. Sản phẩm của Công ty được khách hàng tín nhiệm và sử dụng rộng khắp trong cả nước, đã xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN, Nhật bản, Anh Quốc. CTB sở hữu dây chuyền đúc đồng bộ, công suất trên 3.000 tấn/năm, được tự động hóa với các thiết bị hiện đại có thể thử nghiệm được các loại bơm có lưu lượng đến 50.000m3/h, cột áp đến 1.000m và công suất đến 1.500Kw.