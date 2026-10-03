Hà Nội quy định tiêu chí đối với nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo sử dụng ngân sách

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó quy định nguyên tắc quản lý, đối tượng áp dụng và tiêu chí đối với từng nhóm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Quy chế gồm 05 Chương, 34 Điều, quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước của Thành phố. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của Thành phố; Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và khách quan trong tuyển chọn, xét tài trợ, giao trực tiếp. Các nhiệm vụ thuộc danh mục bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phải có mục tiêu, nội dung phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nội dung thông báo đặt hàng, tài trợ nhiệm vụ; đồng thời đáp ứng các tiêu chí chung tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Đối với nhiệm vụ đổi mới công nghệ, kết quả phải tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới, hoặc có cải tiến đáng kể so với hiện có, kèm chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế cụ thể và khả năng đưa vào ứng dụng. Nhiệm vụ cũng phải đáp ứng một trong các yêu cầu như thay thế công nghệ hiện có, làm chủ và nội địa hóa công nghệ cốt lõi, có khả năng nhân rộng hoặc có thỏa thuận, cam kết hợp pháp về chuyển giao công nghệ.

Với nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm đầu ra có thể là kết quả của hoạt động đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác, định giá, phát triển quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời có thể bao gồm hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quyền.

Đối với hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Quy chế yêu cầu có giải pháp thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong nước, quốc tế để thúc đẩy thương mại hóa; huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế; tăng cường liên kết hệ sinh thái và hỗ trợ về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản trị, marketing, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư.