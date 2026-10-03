Đứt mạch thắng

HLV Zinedine Zidane có khởi đầu khá ấn tượng khi thay thế Deschamps trên ghế HLV trưởng của đội tuyển Pháp. Trong 2 trận đầu tiên ở một giải đấu chính thức, Zizou đã dẫn dắt “Gà trống Gôloa" có 2 chiến thắng và giành 6 điểm tuyệt đối. Đó là các chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ với cùng tỷ số 1-0. Giành 6 điểm tuyệt đối và 2 trận giữ sạch lưới là phong độ khá ổn định, nhưng Pháp chưa tạo được sức thuyết phục tương xứng với nguồn lực hiện có. Do vậy, kết quả màn đối đầu với Italia sẽ là bài test quan trọng đối với tham vọng của “Gà trống” Gôloa. Một chiến thắng gần như sẽ đảm bảo cho tuyển Pháp giành được tấm vé tứ kết UEFA Nations League. Tuy nhiên, vào rạng sáng 3/10, tuyển Pháp chỉ có được 1 trận hòa tại Stade de France.

Bên kia chiến tuyến, đối với HLV Roberto Mancini, vấn đề ông cần vẫn là sự ổn định, điều mà đội tuyển áo Thiên Thanh thường đánh mất trong những trận cầu quan trọng. Ngay trận khởi đầu, Italia đã bất ngờ thua Bỉ 0-2 trên sân nhà. Tuy nhiên đội bóng của Mancini đã hồi sinh mạnh mẽ khi giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 4-1 tại Bursa. Đó là một trận đấu bùng nổ giúp giải tỏa sức ép, nhưng chưa đủ xác nhận Italia tìm lại bản sắc của một đội bóng từng là một thế lực của châu Âu. Do vậy, chuyến hành quân tới Stade de France để đối đầu với một đối thủ mạnh như Pháp, câu hỏi đặt ra là liệu “Azzurri” có thể tạo nên những bất ngờ hay không. Câu trả lời là “có”, tuy nhiên đây không phải là bất ngờ quá lớn, vì kết quả cuối cùng Italia đã có 1 điểm trước “Gà trống Gôloa".

Bước vào trận đấu, cả 2 đội thể hiện sự quyết tâm rất cao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội nhập cuộc với lối chơi tấn công chủ động, tạo nên thế trận hấp dẫn. Tuy nhiên, chỉ có Italia một lần đưa được bóng vào lưới Pháp, nhưng bàn thắng không được công nhận, và hiệp 1 trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ngay những phút đầu hiệp 2, chủ nhà Pháp gia tăng sức ép với 3 pha dứt điểm của Dembélé, Doué và Olise, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma đã giúp Italia đứng vững.

Tuy nhiên đến phút 55, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Từ pha phối hợp đá phạt với Cherki, Olise có cú dứt điểm kỹ thuật, đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Gần như hoàn toàn làm chủ thế trận, nhưng Pháp bất ngờ thủng lưới từ sai lầm của Lucas Da Cunha, khi anh bất cẩn để Bastoni cướp bóng trước vòng cấm. Chớp thời cơ, trung vệ của Inter Milan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Italia ở phút 68.

Sau khi bị gỡ hòa, Pháp dồn lên tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Phút 81, “Gà trống Gôloa" còn suýt phải nhận bàn thua thứ 2 khi Kean đánh đầu, khiến cho Maignan phải vất vả mới giữ nguyên mành lưới cho đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 không thể làm hài lòng HLV Zidane, khi đội bóng của ông xứng đáng có 3 điểm trọn vẹn. Còn bên kia chiến tuyến, HLV Mancini có thể tạm hài lòng với 1 điểm trước Pháp để tiếp tục giữ lại hy vọng cho một tấm vé vào tứ kết UEFA Nations League năm nay.