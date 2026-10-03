Nhận định Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10: Chiến thắng thứ tư cho Tam sư

Nhận định trước trận Croatia vs Anh

Sau hai lượt trận, Croatia và Anh cùng có 3 điểm ở bảng A3, sau hai trận cùng thắng CH Séc và cùng thua Tây Ban Nha. Đội vô địch thế giới đang dẫn đầu bảng, nên trận đấu ở Rijeka có thể quyết định ai sẽ bám đuổi La Roja trong cuộc đua vào tứ kết.

Anh bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn đôi chút. Sau thất bại 3-2 trước Tây Ban Nha, thầy trò Thomas Tuchel lập tức tìm lại chiến thắng bằng cách đánh bại CH Séc 2-0 trên sân khách. Anthony Gordon và Harry Kane ghi bàn ở hai hiệp, giúp Anh có chiến thắng đầu tiên tại Nations League mùa này.

Chiến thắng trước CH Séc cũng là trận thắng sân khách thứ tư liên tiếp của Anh tại Nations League. Nếu tiếp tục đánh bại Croatia vào đêm nay, Tuchel và các học trò sẽ cân bằng kỷ lục lịch sử 9 trận thắng liên tiếp trên sân khách được thiết lập từ thời HLV Sir Alf Ramsey giai đoạn 1965 - 1967.

Về phía Croatia, thất bại thảm hại 1-4 trước Tây Ban Nha rạng sáng thứ Tư vừa qua đã giội một gáo nước lạnh vào tham vọng của HLV Slaven Bilic trong ngày trở lại ghế nóng. Dù Dion Beljo đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 29, hàng thủ xộc xệch lập tức khiến đội bóng áo sọc caro trả giá đắt.

Croatia (áo đang có phong độ không tốt.

Trận thua này cũng phơi bày cuộc khủng hoảng phòng ngự kéo dài của Croatia khi họ đã để thủng lưới ở 11 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời đã thua ở cả 6 lần đụng độ các đội tuyển nằm trong Top 10 FIFA gần đây.

Tình thế hiện tại buộc Croatia phải đặc biệt trông cậy vào lợi thế sân nhà khi đón tiếp Anh. Dù đã để thua 5 trong 10 trận đấu trong năm 2026, đại diện Đông Âu vẫn duy trì thành tích bất bại 9 trận liên tiếp trên sân nhà ở các giải đấu chính thức, thắng tới 8 trận.

Với điểm tựa là “chảo lửa” HNK Rijeka, thầy trò HLV Slaven Bilic chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất nhằm tích lũy điểm số để cạnh tranh với chính đối thủ. Nhưng Anh sẽ là một thử thách rất khác với các vị khách mà Croatia đón tiếp gần đây. Đội bóng áo ca-rô có thể cần nhiều thứ hơn lợi thế sân nhà nếu muốn giành kết quả tốt.

Phong độ, lịch sử đối đầu Croatia vs Anh

Có lẽ không đội bóng nào ở châu Âu quen thuộc với Anh hơn Croatia trong những năm gần đây. Hai đội đã gặp nhau 5 lần chỉ trong vòng 8 năm và cuộc đối đầu sắp tới sẽ là lần thứ 6. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất giữa họ diễn ra cách đây chưa đầy 4 tháng, khi Anh đánh bại Croatia 4-2 ở vòng bảng World Cup 2026.

Đấy cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Tam sư trước đối thủ vùng Balkan này. Nếu tiếp tục đánh bại Modric và đồng đội ở trận đấu đêm nay, Anh sẽ có lần thứ tư liên tiếp ăn mừng thắng lợi khi chạm trán Croatia.

Anh (áo trắng) đã thắng 3 lần gần nhất đụng độ Croatia.

Nhìn vào cả chiều dài lịch sử đối đầu giữa đôi bên, Anh càng có lý do để tự tin. Trong 12 lần đụng độ Croatia trên tất cả các đấu trường, Tam sư giành tới 7 thắng lợi và chỉ nhận về vỏn vẹn 3 thất bại.

Có lẽ đó cũng là lý do siêu máy tính của Opta nhận định, Anh bước vào trận đấu này với 48,6% cơ hội giành trọn 3 điểm. Tỷ lệ thắng của chủ nhà Croatia dừng lại ở mức 27,4%, trong khi kịch bản hai đội chia điểm có xác suất xuất hiện là 24%.

Thông tin lực lượng Croatia vs Anh

Anh sẽ không có sự phục vụ của Nico O'Reilly sau khi hậu vệ của Man City rút khỏi đội tuyển vì chấn thương. Lewis Hall nhiều khả năng tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái.

Jordan Pickford cũng được HLV Tuchel trao cơ hội trở lại khung thành sau khi James Trafford bắt chính trong hai trận đầu tiên tại Nations League. Ở hàng thủ, Ezri Konsa có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi không được sử dụng trước CH Czech, dù Trevoh Chalobah vẫn hy vọng giữ được vị trí bên cạnh Marc Guehi.

Jude Bellingham nhiều khả năng trở lại hàng tiền vệ. Alex Scott và James Garner cũng đang cạnh tranh vị trí đá chính, trong khi Myles Lewis-Skelly có thể phải trở lại ghế dự bị.

Trên hàng công, tiền đạo đội trưởng Harry Kane gần như chắc chắn tiếp tục đá cao nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của Anh. Kane cũng lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 trước Croatia tại World Cup và đã ghi bàn trong 5 trận sân khách liên tiếp cho đội tuyển Anh.

Nếu tiếp tục nổ súng tại Rijeka, chân sút 33 tuổi sẽ trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử Tam sư ghi bàn ở 6 trận sân khách liên tiếp. Khả năng ấy cũng rất cao khi phía sau Kane, Jude Bellingham nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi được cho nghỉ ở trận gặp CH Séc. Sự trở lại của tiền vệ Real Madrid sẽ giúp Kane có thêm một nguồn “tiếp đạn” đẳng cấp.

Bellingham (trái) sẽ cùng Kane tra tấn hàng thủ Croatia.

Bên phần sân đối diện, Croatia đang chịu tổn thất nghiêm trọng ở hàng phòng ngự khi bộ đôi hậu vệ Josip Juranovic và Martin Erlic đều phải rút lui vì chấn thương. Để khỏa lấp khoảng trống, tài năng trẻ 19 tuổi Luka Vuskovic nhiều khả năng được xếp đá chính bên cạnh Josko Gvardiol ở trung tâm hàng thủ.

Trên hàng công đội chủ nhà, lão tướng 41 tuổi Luka Modric cũng có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi đá dự bị ở trận gặp Tây Ban Nha. Nhưng Dion Beljo có thể mới là cái tên mà các hậu vệ Anh cần đặc biệt lưu ý. Tiền đạo đang khoác áo Dinamo Zagreb đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất cho cả CLB và đội tuyển, trong đó có bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha.

Nếu Beljo duy trì được phong độ đó, nếu Modric vẫn tạo ra một vài khoảnh khắc xuất thần, Anh có thể sẽ thủng lưới vì hàng phòng ngự của họ cũng không thực sự bản lĩnh trên sân khách. Nhưng nếu những ngôi sao tấn công như Kane, Bellingham, Saka hay Gordon tiếp tục chơi như trong 2 trận vừa qua, Anh vẫn đủ sức rời “chảo lửa” HNK Rijeka với 3 điểm.

Đội hình dự kiến Croatia vs Anh Croatia: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, L. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Dự đoán tỷ số: Croatia 1 - 2 Anh