Cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng sau màn ngược dòng trước Thái Lan

Các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam và Ban huấn luyện ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Bùi Lượng)

Bước vào trận chung kết trước đối thủ mạnh Thái Lan, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin và duy trì thế trận tốt trong ván đầu tiên. Các vận động viên Việt Nam tận dụng hiệu quả những cơ hội ghi điểm để giành chiến thắng 15-11.

Sang ván thứ hai, Thái Lan thi đấu tốt hơn và sớm tạo khoảng cách. Đội tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng tỷ số 13-13 rồi vượt lên dẫn 14-13. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Thái Lan giành những điểm số quan trọng để thắng 17-15, đưa trận chung kết vào ván thứ ba.

Ở ván cuối, Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi để đối phương dẫn 2-5. Các cô gái Việt Nam sau đó từng bước thu hẹp khoảng cách, cân bằng tỷ số 5-5 trước khi vượt lên dẫn 8-6.

Duy trì sự tập trung trong những thời điểm quan trọng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nới rộng lợi thế lên 10-8, 12-9 rồi 14-10. Điểm số quyết định giúp Việt Nam thắng 15-11, qua đó hoàn tất chiến thắng chung cuộc 2-1 sau ba ván với các tỷ số 15-11, 15-17 và 15-11.

Kết quả này mang về Huy chương Vàng nội dung cầu mây 4 người nữ cho Việt Nam. Trước đó, cầu mây nữ Việt Nam đã đăng quang ở nội dung đôi nữ sau chiến thắng trước Philippines trong trận chung kết.

Với hai chức vô địch, cầu mây trở thành một trong những môn đóng góp quan trọng vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026. Tấm Huy chương Vàng nội dung 4 người nữ cũng là Huy chương Vàng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Một số hình ảnh ở trận chung kết

(Ảnh: Bùi Lượng)