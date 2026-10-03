ASIAD 20: Cầu mây nữ Việt Nam thắng Thái Lan, bảo vệ thành công HCV

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV nội dung quadrant (4 người) tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Bước vào trận chung kết nội dung quadrant (4 người) ngày 3/10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam với đội hình xuất phát gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ Thái Lan - cường quốc hàng đầu về cầu mây.

Nhờ khả năng phòng thủ trên lưới chắc chắn và những pha tấn công hiệu quả, Việt Nam nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3-1, sau đó nới rộng khoảng cách lên 5-1.

Tuy nhiên, Thái Lan kịp thời hội ý và điều chỉnh lối chơi, từng bước thu hẹp khoảng cách xuống 8-9. Bất chấp sức ép, các cô gái Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, gia tăng cách biệt lên 11-8, 12-9 và cuối cùng kết thúc set 1 với tỷ số 15-11.

Các cô gái Việt Nam thi đấu tự tin trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Bùi Lượng

Sang set 2, cục diện thay đổi khi Thái Lan giành quyền chủ động. Sau khi bị dẫn 1-2, đội bạn liên tiếp ghi điểm để dẫn ngược 5-2, rồi 7-3. Lúc này, Ban huấn luyện Việt Nam đưa Lê Ngọc Tuyết vào sân thay Nguyễn Thị My. Thái Lan tiếp tục duy trì khoảng cách dẫn điểm 13-8, dồn Việt Nam vào thế phải bám đuổi.

Trong thời điểm khó khăn, đội tuyển Việt Nam kiên trì gỡ lại từng điểm số. Những pha tấn công và chắn cầu chính xác giúp đội rút ngắn tỷ số xuống 10-13, sau đó gỡ hòa 13-13 rồi vượt lên dẫn 14-13. Tuy nhiên, Thái Lan kịp lấy lại bình tĩnh, san bằng tỷ số 14-14 và vượt lên 15-14. Trận đấu sau đó phải tạm dừng để chăm sóc chấn thương cho Nguyễn Thị Yến. Khi trở lại, dù nỗ lực bám đuổi, Việt Nam vẫn để Thái Lan kết thúc set 2 với tỷ số 17-15, đưa trận chung kết vào set 3 quyết định.

Set 3 bắt đầu với thế trận nghiêng về Thái Lan khi họ vươn lên dẫn 3-0, rồi 5-2. Một lần nữa, bản lĩnh của các cô gái Việt Nam được phát huy đúng lúc. Từ thế bị dẫn điểm, đội tuyển kiên trì bám đuổi, gỡ hòa 5-5 rồi vượt lên dẫn 8-6.

Dù Thái Lan nỗ lực rút ngắn khoảng cách xuống 7-8, Việt Nam vẫn duy trì thế chủ động, nới rộng cách biệt lên 10-8, 12-9 và 14-10. Ở điểm số quyết định, dù Thái Lan cứu được một điểm (11-14), đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững sự tập trung để giành điểm số cuối cùng, khép lại set 3 với chiến thắng 15-11.

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 (15-11, 15-17, 15-11), qua đó xuất sắc giành HCV nội dung quadrant nữ ASIAD 20, mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Trước đó, ngày 29/9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành HCV nội dung đôi nữ sau khi đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ở nội dung quadrant. Ảnh: Bùi Lượng

Với kết quả này, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở nội dung 4 người và bảo vệ thành công HCV tại đấu trường ASIAD. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Việt Nam giành HCV ở nội dung này.

Thành tích tại ASIAD 20 một lần nữa cho thấy Cầu mây là một trong những môn thể thao có khả năng cạnh tranh huy chương của Việt Nam tại đấu trường châu lục. Đây cũng là một trong 9 môn thể thao trọng điểm được xác định trong Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045.