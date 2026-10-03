Đội tuyển cầu mây Việt Nam nhận thưởng sau thành tích giành huy chương vàng ASIAD 20

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh, quả cảm của các vận động viên cầu mây Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan ở nội dung 4 nữ; ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các tuyển thủ trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính. Đặc biệt, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và khả năng phối hợp tốt ở những thời điểm quan trọng, giữ vững tinh thần, không từ bỏ ngay cả khi đối thủ liên tục bám đuổi và tạo ra nhiều thời điểm khó khăn.

Các tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam mừng tấm huy chương vàng nội dung 4 nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, thành tích của đội tuyển cầu mây nữ là kết quả rất đáng ghi nhận tại ASIAD 20, thể hiện những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên, Ban huấn luyện trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Á vận hội. Đồng thời, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ nhằm kịp thời ghi nhận, động viên thành tích của các vận động viên và Ban huấn luyện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển và toàn Đoàn Thể thao Việt Nam, mong các vận động viên tiếp tục giữ vững tinh thần, nỗ lực hết mình trong ngày thi đấu còn lại của ASIAD 20, thi đấu vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 (thứ 2, từ phải sang) tặng thưởng đội tuyển cầu mây Việt Nam sau thành tích giành huy chương vàng nội dung 4 nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Với thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Thái Lan ở chung kết nội dung 4 nữ, đội tuyển cầu mây Việt Nam giúp Đoàn thể thao Việt Nam sở hữu tấm huy chương vàng thứ 3 tại ASIAD 20. Hai tấm huy chương vàng trước đó đến ở nội dung kata đồng đội nữ môn Karate và đôi nữ môn cầu mây.

Theo quy định, đội tuyển cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ nhận thưởng 200 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam. Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, đội tuyển cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ (6 vận động viên đăng ký), mỗi người sẽ nhận thưởng 280 triệu đồng.