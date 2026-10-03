Haaland có thể rời Man City với giá 0 đồng

Haaland ký hợp đồng với Man City đến năm 2034, nhưng những rắc rối pháp lý của CLB có thể mở ra khả năng anh chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn.

Theo The Sun, các cầu thủ Man City có thể tìm cách chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh những sai phạm của CLB làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Khả năng này được nhắc đến sau khi Man City bị Ủy ban độc lập kết luận vi phạm nhiều quy định tài chính của Premier League. Đáng chú ý, phần lớn cầu thủ đội một, trong đó có Haaland, được cho là không có điều khoản tự động rời CLB nếu đội bóng xuống hạng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ chắc chắn phải ở lại Etihad trong mọi hoàn cảnh.

Cánh cửa để Haaland ra đi tự do

Luật sư Paul Gilroy KC, chuyên gia về luật lao động và thể thao, cho rằng cầu thủ có thể dựa vào nguyên tắc về sự tin tưởng giữa người lao động và bên sử dụng lao động.

Nói một cách đơn giản, nếu cầu thủ chứng minh Man City có hành vi nghiêm trọng đến mức làm mất niềm tin giữa hai bên, họ có thể tìm cách chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Trong trường hợp lập luận này được chấp nhận, cầu thủ có thể ra đi mà Man City không nhận được phí chuyển nhượng.

Dù vậy, Gilroy nhấn mạnh đây mới chỉ là một khả năng về mặt pháp lý. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào từng bản hợp đồng, mức độ sai phạm của CLB và ảnh hưởng thực tế đối với cầu thủ.

Man City đối mặt thêm nỗi lo về lực lượng khi một số cầu thủ có thể tìm cách ra đi tự do nếu chứng minh CLB vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Trường hợp của Haaland được chú ý nhất. Tiền đạo người Na Uy ký hợp đồng mới với Man City vào tháng 1/2025, có thời hạn tới năm 2034. Anh cũng không được cho là có điều khoản tự động rời đội nếu CLB xuống hạng.

Trong điều kiện bình thường, bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ Haaland đều phải trả khoản phí chuyển nhượng rất lớn. Nhưng nếu cầu thủ có thể tự chấm dứt hợp đồng, Man City có nguy cơ mất một trong những tài sản giá trị nhất đội hình mà không thu về đồng nào.

Man City vẫn đang kháng cáo

Vấn đề xuất hiện sau khi Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm các quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18, đồng thời không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Premier League.

Theo kết luận được công bố, một số hợp đồng thương mại của Man City không phản ánh đúng bản chất giao dịch, khiến doanh thu được ghi nhận cao hơn và chi phí thấp hơn thực tế.

Man City bác bỏ phán quyết. CLB đã nộp đơn kháng cáo và cho rằng kết luận của Ủy ban độc lập có những sai sót về luật cũng như cách đánh giá chứng cứ.

Vì thế, chưa có thay đổi nào ngay lập tức đối với Haaland hay các cầu thủ khác. Hiện cũng chưa có thông tin cầu thủ Man City nào yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Dù vậy, khả năng này vẫn tạo thêm một sức ép đáng kể lên đội chủ sân Etihad. Nếu cuộc chiến pháp lý tiếp tục kéo dài và dẫn đến án phạt nặng, Man City không chỉ đối mặt nguy cơ mất điểm, danh hiệu hay xuống hạng. Việc giữ chân những ngôi sao lớn nhất đội hình cũng có thể trở thành bài toán khó.