Vận động viên Công an nhân dân giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Sáng 3/10, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung quadrant nữ, qua đó giành Huy chương Vàng. Đây là Huy chương Vàng thứ 3 của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Cầu mây Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng khi hai đội liên tục bám đuổi về điểm số. Bốn vận động viên Việt Nam gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng 15-11 trong set đầu tiên.

Sang set 2, Thái Lan tạo được lợi thế và có thời điểm dẫn khá sâu. Tuy nhiên, bằng tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng 13-13 rồi vượt lên dẫn 14-13. Trong màn giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng 17-15, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Ở set cuối, Việt Nam một lần nữa rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-5. Nhưng chính trong thời điểm ấy, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam được thể hiện rõ nét. Toàn đội chắt chiu từng điểm để cân bằng 5-5 rồi vượt lên dẫn 8-6, 10-8, 12-9 và 14-10. Điểm số quyết định khép lại set đấu với chiến thắng 15-11, mang về HCV sau màn so tài kéo dài ba set đầy cảm xúc.

Một số hình ảnh trong trận chung kết nội dung quadrant nữ. Ảnh: Bùi Lượng.

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 với các tỉ số 15-11, 15-17, 15-11, qua đó giành Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ.

Với riêng Thể thao CAND, đây là tấm Huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 20, sau thành tích của vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm ở nội dung kata đồng đội nữ môn Karate.

Trong ngày 3/10, các vận động viên Việt Nam còn tranh tài ở các môn Jujitsu, Taekwondo và vật, hướng tới những tấm huy chương tiếp theo cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi ASIAD 20 đang dần khép lại.

Được biết ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các vận động viên.