Hé lộ thêm nguyên nhân khiến Ronaldo bất mãn với tuyển Bồ Đào Nha

Việc Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trong làng bóng đá quốc tế. Ban đầu, những đồn đoán chỉ tập trung vào sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện. Tuy nhiên, những thông tin mới cho thấy còn có một yếu tố khác liên quan trực tiếp đến chuyện gia đình của ngôi sao Bồ Đào Nha.

Theo tiết lộ của Vitor Pinto, Phó tổng biên tập tờ Record của Bồ Đào Nha, sự thất vọng của Ronaldo gia tăng sau khi con trai cả Cristiano Ronaldo Jr. không có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của đội U16 Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo Jr. từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha. Hồi tháng 5, cầu thủ trẻ này còn tham dự một giải đấu phát triển của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Vì vậy, việc Ronaldo Jr. không xuất hiện trong đợt triệu tập mới nhất được cho là một quyết định gây bất ngờ.

Sự thất vọng của Ronaldo gia tăng sau khi con trai cả Cristiano Ronaldo Jr. không có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của đội U16 Bồ Đào Nha. (Ảnh: Marca)

Dù vậy, Vitor Pinto nhấn mạnh chuyện của Ronaldo Jr. không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định rời đội tuyển của Ronaldo. Đây chỉ được xem là một yếu tố khác khiến sự thất vọng của tiền đạo kỳ cựu gia tăng trong thời điểm hàng loạt căng thẳng đã xuất hiện.

Đến nay, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và đại diện của Ronaldo chưa xác nhận việc Ronaldo Jr. không được triệu tập có ảnh hưởng đến quyết định của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha hay không.

Ronaldo rời Copenhagen bằng chuyên cơ riêng để tới Madrid sau cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. Sau đó, anh thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ giải thích cụ thể về quyết định của mình vào thời điểm thích hợp.

Trong thời gian Ronaldo vắng mặt, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen. Tương lai của chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển quốc gia vẫn chưa rõ ràng.

Tối 2/10 (theo giờ Việt Nam), tờ Marca (Tây Ban Nha) tiết lộ FPF muốn cứu vãn mối quan hệ với Cristiano Ronaldo. Nhiều nguồn tin nội bộ nói rằng FPF không muốn mọi chuyện kết thúc đột ngột và đáng buồn như vậy.

Đây là lý do chính khiến các quan chức vẫn nỗ lực làm hòa với Ronaldo. Họ mong rằng tiền đạo sinh năm 1985 sẽ đồng ý một buổi gặp để các bên liên quan “có thể xích lại gần nhau hơn”, bao gồm cả sự hiện diện của huấn luyện viên Jorge Jesus.

“Phía lãnh đạo liên đoàn hy vọng tình hình sớm được giải quyết, mối quan hệ sẽ trở lại thân thiện và lành mạnh. Qua đó, sự nghiệp của Cristiano với đội tuyển quốc gia sẽ không kết thúc vì những tranh cãi gần đây. Trong nội bộ liên đoàn, họ tin rằng anh ấy xứng đáng có một kết thúc tôn trọng và trang trọng, phù hợp với những gì anh ấy đã thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình”, tờ Marca viết.

Theo VTC News