Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Trong trận sân nhà đầu tiên của Zidane trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Michael Olise đưa bóng chạm xà ngang trong hiệp 1, trước khi chính cầu thủ Bayern Munich mở tỷ số ở phút 55 bằng cú dứt điểm kỹ thuật sau tình huống phối hợp đá phạt với Rayan Cherki.

Đội tuyển Italia không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 68, Alessandro Bastoni tận dụng sai lầm trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Những phút cuối, Pháp còn phải chơi thiếu người sau khi Dayot Upamecano nhận thẻ đỏ, nhưng tỷ số không thay đổi.

Kết quả này khiến Pháp lần đầu mất điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Dù vậy, thầy trò Zidane vẫn dẫn đầu bảng A1 với bảy điểm sau ba lượt trận, hơn Bỉ một điểm. Italia đứng thứ ba với bốn điểm.

Ở Liege, đội tuyển Bỉ có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. De Bruyne mở tỷ số bằng cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn với một pha sút xa đẹp mắt để nhân đôi cách biệt. Romelu Lukaku sau đó ấn định tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành.

Chiến thắng giúp Bỉ vươn lên thứ hai bảng A1 với 6 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có điểm nào sau ba trận. Đoàn quân của huấn luyện viên Mark van Bommel kiểm soát tốt thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn, dù Thổ Nhĩ Kỳ cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhờ Arda Güler.

Tại League B, Ba Lan tạo ra chiến thắng đậm nhất trong ngày khi vượt qua Romania 6-0. Robert Lewandowski lập hat-trick, góp công lớn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng đầu tiên tại bảng B4. Romania phải chơi thiếu người từ sớm sau khi Radu Dragusin nhận thẻ đỏ.

Cũng ở bảng B4, Edin Dzeko có trận đấu thứ 152 và cũng là lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Bosnia và Herzegovina trong trận hòa 1-1 với Thụy Điển. Chân sút kỳ cựu được các đồng đội và khán giả dành cho màn tri ân khi rời sân.

Một kết quả đáng chú ý khác là chiến thắng 3-0 của Bắc Ireland trên sân Ukraine. Ciaron Brown và Isaac Price ghi hai bàn trong 22 phút đầu, trước khi Brown hoàn tất cú đúp, giúp Bắc Ireland tạo khoảng cách ba điểm ở ngôi đầu bảng B2.

Tại League C, Montenegro tiếp tục toàn thắng sau ba lượt trận khi vượt qua Latvia 2-1, qua đó tạo khoảng cách năm điểm ở ngôi đầu bảng C2.

Kết quả UEFA Nations League tối 2/10, rạng sáng 3/10 League A - bảng A1 Bỉ 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ Pháp 1-1 Italia League B - bảng B2 Hungary 1-0 Georgia Ukraine 0-3 Bắc Ireland League B - bảng B4 Bosnia và Herzegovina 1-1 Thụy Điển Ba Lan 6-0 Romania League C - bảng C2 Latvia 1-2 Montenegro Cyprus 2-0 Armenia League C - bảng C3 Kazakhstan 1-2 Moldova Quần đảo Faroe 1-1 Slovakia