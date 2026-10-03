Messi mua CLB Tây Ban Nha

Messi muốn làm ông bầu bóng đá sau khi giải nghệ.

Trang Eldense xác nhận thương vụ trên, đồng thời cho biết sự xuất hiện của Messi mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử hơn 100 năm của CLB. Đội bóng kỳ vọng dự án dài hạn dưới sự hậu thuẫn của siêu sao người Argentina sẽ giúp củng cố vị thế và thúc đẩy phát triển trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Được thành lập năm 1921, Eldense hiện gặp nhiều khó khăn về thành tích và đang nằm ở nhóm cuối bảng Segunda Division. Sân Nuevo Pepico Amat của CLB chỉ có sức chứa khoảng 5.776 khán giả.

Đây không phải khoản đầu tư bóng đá đầu tiên của Messi tại Tây Ban Nha. Trước đó, anh đã mua cổ phần của UE Cornellà, CLB đang thi đấu ở các giải hạng thấp của Tây Ban Nha. Nếu thương vụ Eldense được hoàn tất, Messi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư bóng đá của mình, bên cạnh vai trò tại Inter Miami.

Ở tuổi 39, Messi cũng đang chuẩn bị cho những chương cuối trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau khi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina, anh dự kiến có trận đấu cuối cùng cho nhà cựu vô địch World Cup trong cuộc đối đầu Benin ngày 6/10.